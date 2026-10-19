Адміністрація Трампа розглядає зменшення централізації FEMA — The Hill

У США адміністрація президента Дональда Трампа розглядає зміни в роботі Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA), зокрема зменшення централізації у Вашингтоні та посилення ролі штатів, регіональних офісів і працівників на місцях. Про це The Hill повідомляє з посиланням на два меморандуми агентства.

В одному з документів, який минулого тижня поширив адміністратор FEMA Кемерон Гамільтон, зазначено, що агентство має зменшити непотрібну централізацію у столиці США. Меморандум не пояснює, які саме заходи для цього передбачені, але вказує, що регіональні й польові команди FEMA, а також посадовці штатів і місцевої влади можуть оперативно ухвалювати рішення в межах наданих повноважень.

Можливі зміни в офісах і програмах

Окремий меморандум від 6 жовтня, з яким ознайомилося видання, пропонує поступово припинити роботу частини офісів FEMA та реорганізувати інші. Документ адресували Гамільтону виконувач обов’язків заступника адміністратора Джонатон Маєрс, заступник адміністратора Дейв Арнольд і фінансовий директор Пол Джадсон. Чи буде його реалізовано, наразі невідомо.

Серед запропонованих кроків — припинення роботи підрозділів, пов’язаних із напрямом стійкості: Office of Business Management, Office of Resilience Strategy and Resilience Analysis та Planning and Information Directorate. Автори також пропонують перевести всіх працівників програм Office of National Continuity, щоб інтегрувати питання національної безпеки в роботу агентства.

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Крім того, меморандум передбачає можливе переведення працівників програм допомоги зі зниження ризиків стихійних лих для підтримки нового підрозділу грантів із пом’якшення наслідків. Також у ньому пропонують консолідувати функції Національної програми страхування від повеней.

Підхід до фінансування лих

Адміністрація Трампа раніше неодноразово заявляла, що штати мають брати на себе більше відповідальності за підготовку до стихійних лих і реагування на них, а федеральний уряд — покривати меншу частину витрат. Раніше цього року адміністрація оприлюднила рекомендації щодо перегляду чисельності персоналу FEMA, передавання більшої відповідальності органам влади штатів, місцевим і племінним органам влади, приватизації страхування від повеней та підвищення порогу для оголошення великих стихійних лих.

Водночас чисельність персоналу агентства скорочується. За даними Рахункової палати США, у 2025 фінансовому році з FEMA пішли понад 4,3 тисячі працівників — більш ніж удвічі більше, ніж у 2024 році. Станом на травень 2026 фінансового року агентство залишили ще 2,5 тисячі співробітників.

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