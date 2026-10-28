Адміністрація Трампа видала понад 100 повісток щодо виборців — ABC News Australia

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала понад 100 повісток із вимогою надати дані про десятки тисяч виборців щонайменше у 13 штатах. Це є частиною активізації пошуку доказів шахрайства на виборах напередодні проміжних виборів у США, повідомляє ABC News з посиланням на Reuters.

Перевірки даних виборців

Посадовці виборчих органів та юристи висловлюють занепокоєння, що розслідування можуть підірвати довіру до виборчої системи. Вони також побоюються, що їх можуть використати для оскарження легітимності перегонів із незначним розривом між кандидатами.

Від часу повернення Трампа до влади прокурори звинуватили щонайменше 147 людей у незаконному голосуванні, повідомляє Reuters. За даними агентства, це менш ніж один випадок на мільйон осіб, які голосували у 2024 році.

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Кампанія перед голосуванням

До проміжних виборів у США залишається останній тиждень кампанії. Трамп вирушає до Огайо після серії передвиборчих заходів у Техасі, тоді як колишній президент США Барак Обама проводить кампанію в Джорджії.

Огайо та Джорджія є штатами, де результати перегонів можуть вплинути на контроль над Сенатом США до завершення президентського терміну Трампа. Опитування свідчать про конкурентну боротьбу в Огайо між республіканцем Джоном Гастедом і демократом Шерродом Брауном.

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