Адміністрація Трампа відхилила рекомендацію щодо автоактивації камер ICE — Daily Maverick

У США адміністрація президента Дональда Трампа відхилила рекомендацію урядового наглядового органу щодо технології, яка автоматично вмикала б нагрудні камери імміграційних посадовців. Про рішення, про яке 14 жовтня повідомили з Вашингтона, пише Daily Maverick із посиланням на Reuters.

Яку технологію пропонували

Наглядовий орган рекомендував використати технологію для камер, які працівники носять на тілі. Вона мала б автоматично активувати камеру, якщо посадовець витягує зброю або вмикає сирену автомобіля.

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Рекомендація стосувалася посадовців США, які займаються питаннями імміграції. Адміністрація Трампа не підтримала цю рекомендацію.

Що відомо з повідомлення

У повідомленні не пояснюються причини цього рішення. Також у матеріалі не наведено відомостей про інші правила застосування нагрудних камер імміграційними посадовцями. Матеріал Reuters на сайті Daily Maverick датований 15 жовтня 2026 року, наступним днем після дати у вашингтонському повідомленні.

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