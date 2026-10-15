Адміністрація Трампа відхилила рекомендацію щодо автоактивації камер ICE — Daily Maverick
У США адміністрація президента Дональда Трампа відхилила рекомендацію урядового наглядового органу щодо технології, яка автоматично вмикала б нагрудні камери імміграційних посадовців. Про рішення, про яке 14 жовтня повідомили з Вашингтона, пише Daily Maverick із посиланням на Reuters.
Яку технологію пропонували
Наглядовий орган рекомендував використати технологію для камер, які працівники носять на тілі. Вона мала б автоматично активувати камеру, якщо посадовець витягує зброю або вмикає сирену автомобіля.
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Рекомендація стосувалася посадовців США, які займаються питаннями імміграції. Адміністрація Трампа не підтримала цю рекомендацію.
Що відомо з повідомлення
У повідомленні не пояснюються причини цього рішення. Також у матеріалі не наведено відомостей про інші правила застосування нагрудних камер імміграційними посадовцями. Матеріал Reuters на сайті Daily Maverick датований 15 жовтня 2026 року, наступним днем після дати у вашингтонському повідомленні.