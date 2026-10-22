Адміністрація Трампа відкликала апеляцію щодо студентських позик — The Hill

У США адміністрація Дональда Трампа відмовилася від судового оскарження рішення, яке заблокувало запропоновані зміни до програми Public Service Loan Forgiveness (PSLF). Як повідомляє The Hill, Міністерство юстиції в середу погодилося припинити справу, не надавши докладних пояснень.

Які обмеження пропонували

Міністерство освіти США прагнуло звузити коло осіб, які можуть претендувати на PSLF. Програма передбачає прощення студентських позик працівникам державних установ і некомерційних організацій після 10 років виплат. Запропоновані правила мали позбавити права на участь деяких співробітників некомерційних організацій, що працюють у сфері прав мігрантів та з інших питань, які видання характеризує як ліві.

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Судова справа

Улітку суддя заблокував ці зміни. Спочатку Міністерство юстиції подало апеляцію на це рішення, однак згодом відкликало її. У судовому поданні зазначено, що кожна зі сторін самостійно оплатить власні юридичні витрати.

Головний юрисконсульт організації Student Defense Ден Зібел назвав припинення справи значною перемогою для мільйонів американців, які присвятили кар’єру державній службі. Видання також зазначає, що зміни до PSLF були частиною ширших кроків адміністрації щодо реформування системи студентських позик.

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