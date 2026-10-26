Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану розглянути можливість балотуватися на посаду генерального секретаря ООН. Росія, держава-агресор, та Китай, за даними The Wall Street Journal, прихильно поставилися до цієї ідеї, повідомляє Anadolu Agency.

Як пише газета з посиланням на посадовців трьох країн, Вашингтон порушив питання про можливе висунення Орбана як кандидата, якого могли б спільно підтримати США, Росія та Китай. Остаточного рішення щодо цієї пропозиції ще не ухвалили.

Підтримка в Раді Безпеки

Представник Державного департаменту США заявив, що ідея спочатку може здаватися малоймовірною, однак три держави здатні забезпечити Орбану достатню підтримку в Раді Безпеки ООН. За його оцінкою, кандидатуру угорського політика могли б «упевнено» підтримати вісім із 15 членів Ради, а загалом він може розраховувати на десять голосів.

Велика Британія та Франція, які як постійні члени Ради Безпеки мають право вето, можуть виступити проти пропозиції. Водночас The Wall Street Journal повідомила, що американські, китайські та російські посадовці неодноразово згадували Орбана під час обговорень потенційних кандидатів.

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Позиція Орбана та інші кандидати

Американські посадовці спочатку звернулися до Орбана, щоб з’ясувати його ставлення до можливої участі у перегонах. За даними видання, він позитивно, але обережно поставився до пропозиції: політик не хоче висуватися, якщо не вважатиме свої шанси на перемогу високими. Орбан відмовився від коментарів.

Третє джерело, обізнане з процесом, повідомило газеті, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс, як очікується, підтримають Орбана, якщо він долучиться до перегонів. За інформацією видання, оголошення стримують до завершення проміжних виборів у США.

Минулого тижня про участь у перегонах заявила дипломатка Об’єднаних Арабських Еміратів Лана Нуссейбе. Газета також зазначила, що закиди щодо підтримки ОАЕ воєнізованого формування, залученого до громадянської війни в Судані, можуть вплинути на її кандидатуру. Термін повноважень чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша завершується 31 грудня 2026 року.

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