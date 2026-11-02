Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США щодо бюлетенів Каліфорнії — CNBC

Адміністрація Трампа у США звернулася до Верховного суду з проханням розглянути її апеляцію у справі щодо підрахунку поштових бюлетенів приблизно 20 тисяч виборців у Каліфорнії. Міністерство юстиції США намагається не допустити підрахунку цих голосів, оскільки припускає, що частина виборців може не бути громадянами Сполучених Штатів.

Рішення апеляційного суду

Як повідомляє CNBC, клопотання до Верховного суду подали через три дні після рішення Апеляційного суду дев’ятого округу США. Він відхилив вимогу Міністерства юстиції заблокувати виконання ухвали федерального суду нижчої інстанції.

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Ця ухвала дозволяла продовжити підрахунок спірних поштових бюлетенів. До звернення до Верховного суду уряд США безуспішно намагався зупинити їхній підрахунок у межах цієї справи.

Звернення напередодні виборів

Звернення адміністрації Трампа надійшло за день до дня виборів. Справа стосується процедури підрахунку голосів, поданих поштою в Каліфорнії.

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