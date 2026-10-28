Адвокат Isamaa: судового рішення не буде до виборів 2027 року — ERR News

В Естонії судове рішення у кримінальній справі проти опозиційної партії Isamaa не буде ухвалене до виборів до Рійгікогу в березні 2027 року, вважає адвокат партії Яанус Техвер, повідомляє ERR News.

За словами Техвера, прокуратура ще не вирішила, чи висувати формальні обвинувачення, однак адвокат очікує такого рішення найближчим часом. Він заявив, що більше не подаватиме клопотань до прокуратури та чекатиме на подальші процесуальні дії.

Підозри щодо пожертв

У листопаді минулого року прокуратура повідомила Isamaa про підозру в прийнятті забороненої пожертви на суму 110 234 євро в період із листопада 2020 року до квітня 2024 року. За версією слідства, загальна вартість заборонених пожертв, переважно рекламних послуг, становила близько 330 тисяч євро, з яких партія нібито прийняла 110 234 євро.

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Isamaa та інші підозрювані заперечують твердження слідства. Раніше Техвер заявляв, що підозра стосується можливої вигоди партії від скоординованих дій великого донора Парвела Пруунсільда, Тиніса Палтса та некомерційної організації MTÜ Isamaalised, яка оплачувала рекламні й аналітичні послуги.

До виборів можливе попереднє слухання

На думку Техвера, до виборів у справі в найкращому разі може відбутися попереднє слухання. Він зазначив, що до голосування справу можуть передати до суду, однак позиція суду щодо обвинувачень до виборів не буде відома.

У прокуратурі повідомили, що захисту дали час до наступного понеділка для ознайомлення з матеріалами доказів. Після цього прокурори визначаться з подальшими діями. Речник прокуратури Каурі Сінкевіціус зазначив, що в разі передання справи до суду саме суд відповідатиме за подальший перебіг провадження та зможе врахувати наближення виборів під час призначення слухань.

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