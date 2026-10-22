Адвокат Пайк повідомив про сумніви команди щодо стану вени — The Guardian

У штаті Теннессі, США, команда, яка мала встановити внутрішньовенну лінію засудженій до страти Крісті Пайк, неодноразово сумнівалася щодо стану її вени ще до початку введення пентобарбіталу. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на докладну заяву адвоката Пайк Ренді Спайві, який був свідком процедури.

Спроби встановити внутрішньовенну лінію

За словами Спайві, члени команди використали до 10 голок, намагаючись забезпечити венозний доступ для введення смертельної дози седативного препарату. Приблизно через 20 хвилин після початку процедури вони почали обговорювати, чи могла вена бути пошкодженою.

Один із членів команди, якого адвокат позначив як «члена номер два», вперше висловив таке припущення о 18:53. Після цього команда відмовилася від голки 20-го калібру, вважаючи її недостатньо довгою. О 18:57 двоє учасників оглянули місце введення та не змогли визначити, чи вдалося знайти вену.

Попри це за кілька хвилин команда вирішила, що лінію встановлено, однак згодом з’ясувалося, що вона не працює належним чином. Голку з лівої руки Пайк витягли; за спостереженням Спайві, вона виглядала сильно зігнутою. О 19:08 учасники вирішили перегрупуватися й знову перевірити праву руку засудженої. О 19:13 їй повідомили, що венозний доступ нібито знайдено.

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Скасована страта та судове клопотання

Пошук вени почався о 18:35 і завершився о 19:24, коли команда залишила камеру, вважаючи, що все відбувається за планом. Однак Пайк залишалася живою, видавала звуки хропіння та задухи, після чого виконання вироку зрештою припинили.

Адвокат вказує, що сумніви команди щодо стану вени підтримують версію, за якою пентобарбітал міг потрапити не в кровотік, а в тканини руки. О 19:34 Пайк поскаржилася на сильне печіння та відчуття, ніби її рука може луснути.

Після 10 днів у лікарні Пайк повернули до в’язниці в Нешвіллі. За даними видання, вона може говорити та ходити, однак її довгостроковий стан здоров’я поки невідомий. Губернатор Теннессі Білл Лі скасував усі страти в штаті до завершення перевірки.

Свідчення Спайві долучили до нового клопотання у справі засудженого до страти Тоні Каррутерса та інших ув’язнених. У травні команда також не змогла знайти вену Каррутерса більш ніж за 30 хвилин, і він вижив після спроби страти. Його адвокати оскаржують протокол смертельної ін’єкції в Теннессі, заявляючи про ризик жорстокого та незвичайного покарання.

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