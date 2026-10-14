Адвокат сина Марадони просить до 16 років для медиків — Buenos Aires Times

В Аргентині адвокат молодшого сина Дієго Марадони Дієго Фернандо попросив суд призначити до 16 років ув’язнення головним обвинуваченим у справі про смерть футболіста. Як повідомляє Buenos Aires Times, Маріо Баудрі вимагає по 16 років позбавлення волі для лікаря Леопольдо Луке та медичної координаторки домашньої госпіталізації Ненсі Форліні.

Також адвокат попросив призначити 14 років психіатрці Агустіні Косачов, 12 років психологу Карлосу Діасу та по чотири роки медбрату Рікардо Альмірону і його керівнику Маріано Перроні. Баудрі заявив, що Луке, на його думку, від початку знав про ризик смерті Марадони та намагався перекласти відповідальність.

Позиція прокуратури

Прокуратура просить призначити покарання шістьом із семи медичних працівників, які постали перед судом. Для Луке обвинувачення вимагає 12 років ув’язнення, для Форліні — 10, для Косачов — вісім, для Діаса — п’ять років. Щодо лікаря Педро Ді Спаньї прокуратура просить виправдувальний вирок.

Баудрі також закликав негайно заарештувати Луке, Форліні, Косачов і Діаса в разі обвинувального вироку. Прокуратура такого запобіжного заходу не вимагала.

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Обставини справи

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років від серцево-дихальної недостатності та набряку легень. Перед цим він перебував під домашнім медичним наглядом у Тигре поблизу Сан-Ісідро після операції 3 листопада з приводу субдуральної гематоми.

Сімом обвинуваченим інкримінують убивство за юридичною концепцією dolo eventual. Вона передбачає відповідальність за смерть, коли людина усвідомлено допускає можливість того, що її дії або бездіяльність можуть призвести до загибелі. Експерти у справі свідчили, що Марадона мав проблеми із серцем, які спричинили набряки та не були належно проліковані.

Завершальні виступи мають закінчитися 22 жовтня. Очікується, що останнє слухання буде присвячене стороні захисту, а дату оголошення вироку ще не визначили.

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