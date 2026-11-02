Адвокати Керролл заперечили проти апеляції Трампа щодо $83 млн — The Guardian

Адвокати журналістки й письменниці Е. Джин Керролл подали до Верховного суду США заперечення проти звернення президента США Дональда Трампа, який домагається перегляду рішення про виплату їй 83 млн доларів компенсації. Захист Керролл заявив, що суду не потрібно звільняти президента від наслідків його неодноразових процесуальних рішень, повідомляє The Guardian.

Аргументи сторін

Команда Керролл, яку очолює адвокатка Роберта Каплан, 30 жовтня подала відповідь на клопотання Трампа. Його адвокати стверджують, що президентський імунітет захищає його від відповідальності за дії під час перебування на посаді. Зокрема, це стосується заяв 2019 року, в яких Трамп назвав Керролл брехункою.

Сторона Трампа також заявляла, що без втручання Верховного суду чинний президент нестиме особисту відповідальність майже на 100 млн доларів за дії, які, на її думку, перебували в межах його федеральних повноважень. Адвокати президента вважають, що перегляд справи потрібен для захисту інституту президентства, оскільки ризик особистої відповідальності за офіційні дії може вплинути на майбутніх президентів.

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Попередні рішення у справі

Присяжні присудили Керролл 83 млн доларів 26 січня 2024 року. Менш ніж за рік до цього вона виграла окрему справу проти Трампа, за якою їй присудили 5 млн доларів. У першому процесі присяжні дійшли висновку, що Трамп вчинив щодо Керролл сексуальне насильство та поширив наклепницькі заяви. Трамп неодноразово заперечував будь-які неправомірні дії щодо неї.

Представники Керролл наголосили, що рішення у другій справі, де визначали розмір компенсації, вже неодноразово залишали в силі суди нижчих інстанцій. Вони також зазначили, що за сім років судового спору Керролл стикалася з дедалі агресивнішими звинуваченнями Трампа та тисячами погроз смертю і сексуальним насильством від його прихильників.

У вересні Трамп погодився припинити оскарження першого вердикту після того, як Верховний суд США знову відмовився розглядати його апеляцію. Судові спори виникли після тверджень Керролл, що Трамп напав на неї в примірювальній універмагу на Мангеттені кілька десятиліть тому. Публічно вона розповіла про це у статті New York Magazine в червні 2019 року.

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