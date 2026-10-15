Адвокати Кук назвали комітет президента Трампа упередженим — The Hill

У США адвокати членкині Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук назвали створений президентом Дональдом Трампом комітет для розслідування щодо неї демонстративно упередженим. Про це The Hill повідомляє з посиланням на Associated Press.

Заперечення захисту

Адвокат Кук Аббе Ловелл у листі до радника Трампа Вільяма Шарфа заявив, що слухання за участі упереджених членів комітету, за наявності неуточнених додаткових звинувачень і незрозумілого графіка розкриття нових доказів не відповідає засадам незалежності. Він також висловив суттєві побоювання щодо об'єктивності комітету та його придатності виконувати поставлені завдання.

За словами Ловелла, найраніше Кук могла б з'явитися перед комітетом після грудневого засідання ФРС із питань монетарної політики.

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Звинувачення та слухання

Трамп заявляв, що Кук зробила неправдиві заяви у зв'язку з одним або кількома іпотечними документами. Для перевірки цих тверджень він створив комітет із трьох осіб. У меморандумі Білого дому президент зазначив, що його обов'язком є забезпечити виконання законів, зокрема звільняти підлеглих, яким не можна довіряти говорити правду та дотримуватися закону.

Слухання в комітеті спочатку призначили на 5 листопада. Чи перенесуть його, наразі невідомо. Згідно з меморандумом, Кук мала представити аргументи, письмові докази та письмові свідчення щодо наявних доказів і звинувачень.

Кук призначив до Ради керуючих ФРС колишній президент Джо Байден. Адміністрація Трампа неодноразово намагалася її звільнити. Раніше цього року Верховний суд США рішенням із рахунком 5 проти 4 дозволив їй залишитися у складі Ради. Голова суду Джон Робертс написав, що президент не забезпечив їй достатньої процедури для оскарження звинувачень. У серпні 2025 року директор Федерального агентства житлового фінансування Білл Пулте направив подання, в якому припустив, що Кук могла незаконно вказати об'єкти нерухомості в Джорджії та Мічигані як основне місце проживання, щоб отримати нижчі іпотечні ставки.

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