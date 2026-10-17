Аеропорт Бейрута не має чинної сертифікації — The National

Міжнародний аеропорт імені Рафіка Харірі в Бейруті, Ліван, не має чинної сертифікації, а Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) виявила регуляторні недоліки. Це може ускладнити відновлення прямих рейсів між Ліваном і США, повідомляє The National із посиланням на Reuters.

Недоліки аеропорту

Технічна місія ICAO, яка працювала в Лівані в липні на запит Ліванського управління цивільної авіації, виявила проблеми в аеропорту та системі авіаційного нагляду. Внутрішній звіт організація передала ліванській стороні у вересні.

У резюме звіту зазначено, що пожежно-рятувальні ресурси аеропорту можуть обслуговувати вузькофюзеляжні літаки, але не широкофюзеляжні лайнери, які зазвичай використовують на далекомагістральних маршрутах. В аеропорту також немає плану дій у надзвичайних ситуаціях, а термін дії його умовної сертифікації сплив.

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ICAO вказала і на недоліки Ліванського управління цивільної авіації. Зокрема, йдеться про нестачу кваліфікованих інспекторів для нагляду за ліцензуванням авіадиспетчерів та відсутність повністю сформованого незалежного органу з розслідування авіаційних аварій із чітко визначеними повноваженнями.

Відновлення сертифікації

Міністр громадських робіт і транспорту Лівану Фаєз Расамні заявив, що влада працює над усуненням зауважень. За його словами, роботи з сертифікації аеропорту розпочалися в суботу, а Управління цивільної авіації очікує видати умовну сертифікацію найближчими днями. Він додав, що більшість порушених у звіті питань уже були відомі регулятору, однак прогрес затримала війна.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця підписав указ, який дозволяє прямі рейси зі США до Лівану, скасувавши призупинення, що тривало близько чотирьох десятиліть після захоплення літака TWA Flight 847 у 1985 році. Водночас Федеральне авіаційне управління США та Управління транспортної безпеки ще мають провести перевірки безпеки. Троє представників американських авіакомпаній повідомили Reuters, що не очікують швидкого відновлення польотів через безпекові ризики.

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