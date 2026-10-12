Аеропорт Ер-Ріяда продовжив призупинення роботи після атак — The Hindu

Влада Саудівської Аравії у понеділок, 12 жовтня, продовжила призупинення роботи міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді після серії смертельних атак хуситів. Про це повідомляє The Hindu.

Наслідки ударів

За даними видання, удари по аеропорту протягом попереднього тижня забрали життя щонайменше 18 людей. У суботу, 10 жовтня, загинули 13 осіб.

Атака 10 жовтня стала найсмертоноснішою в Саудівській Аравії за понад десятиліття. Крім загиблих, унаслідок удару сотні людей зазнали поранень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запис із камер спостереження

Міністерство медіа Саудівської Аравії 11 жовтня оприлюднило записи камер відеоспостереження. На кадрах, як зазначено в підписі до фото в матеріалі, зафіксовано момент удару хуситів по міжнародному аеропорту імені короля Халіда.

У повідомленні не вказано, на який строк продовжили призупинення роботи аеропорту. Також джерело не наводить подробиць щодо обставин атак.

Читай нас у