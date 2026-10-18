Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відновив роботу в неділю, 18 жовтня, після закриття через атаки єменських хуситів. Водночас чимало перевізників ще не відновили польоти до саудівської столиці та інших міст королівства, повідомляє The National.

Рейси з ОАЕ та країн Перської затоки

Etihad Airways скасувала всі рейси між Абу-Дабі та Ер-Ріядом до понеділка, 19 жовтня. На сполучення з Джиддою та Даммамом також вплинули зміни в розкладі, хоча рейси до Даммама і рейси EY601, EY602, EY603 та EY604 до Джидди були заплановані на 18 жовтня.

Рейси Emirates із Дубая до Ер-Ріяда, Джидди та Даммама зазнали скасувань і змін у розкладі. У розкладі на 20 жовтня зазначені шість рейсів між Дубаєм та Ер-Ріядом: EK815, EK817, EK819 у напрямку Саудівської Аравії та EK816, EK818, EK820 у зворотному напрямку.

Flydubai скасувала польоти до Ер-Ріяда, Даммама й Абхи до 19 жовтня. Air Arabia скасувала рейси із Шарджі до Ер-Ріяда, Абхи, Даммама і Таїфа, не назвавши дати їх відновлення. Qatar Airways тимчасово зупинила рейси до та з Ер-Ріяда і Даммама. Gulf Air заявила, що після неділі, 18 жовтня, її рейси виконуються за графіком.

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Обмеження триватимуть до листопада і січня

Oman Air призупинила всі польоти до та з Ер-Ріяда до 22 жовтня, а SalamAir — рейси до Ер-Ріяда й Даммама до 31 жовтня. Air France продовжила призупинення рейсів до саудівської столиці до 24 жовтня. British Airways планує відновити обмежене сполучення з Ер-Ріядом 3 листопада, виконуючи по одному рейсу на день.

Lufthansa призупинила польоти до Ер-Ріяда до 18 листопада, а рейси групи до Даммама — до 30 листопада. Eurowings має відновити сполучення з Джиддою 12 листопада. KLM скасувала всі рейси до Ер-Ріяда та Даммама до 31 жовтня, Philippine Airlines — рейси PR654 і PR655 до 29 листопада. Cathay Pacific продовжила призупинення польотів до Ер-Ріяда до 31 січня 2027 року.

Malaysia Airlines повідомила про відновлення 18 жовтня рейсів до та з Джидди і Медіни після перевірки безпеки. Delta Air Lines перенесла запуск маршруту між Атлантою та Ер-Ріядом, запланований на 23 жовтня, на березень 2027 року.

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