Аеропорт Ер-Ріяда закрили до 17 жовтня після ракетних ударів — The National

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, призупинив роботу до опівночі 17 жовтня після серії ракетних ударів. У суботу внаслідок атаки загинули 13 людей, ще понад 300 зазнали поранень. У неділю під час ще одного удару загинула одна людина.

Атаки на аеропорти

За даними The National, єменські хусити продовжили атаки на Саудівську Аравію в понеділок. Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила та знищила ракету, випущену в напрямку Ер-Ріяда. Перед цим у столиці Саудівської Аравії оголосили тривогу, після чого пролунали три вибухи.

Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії також повідомило про удар по міжнародному аеропорту імені короля Фахда в Даммамі ввечері в неділю. Масштаби пошкоджень там оцінюють. Від минулого тижня в атаках на аеропорти Ер-Ріяда та Абхи загинули щонайменше 20 людей.

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Скасування рейсів і бої в Ємені

Через безпекову загрозу авіакомпанії змінили розклад польотів до Ер-Ріяда. Etihad Airways скасувала всі рейси між Абу-Дабі та саудівською столицею до 19 жовтня, Flydubai — до 14 жовтня. Рейси Emirates і Air Arabia також зазнали змін.

Тим часом на околицях міста Таїз на південному заході Ємену урядові сили, яких підтримує очолювана Саудівською Аравією коаліція, вступили в бої з хуситами. Представник військових заявив, що авіаудари завадили хуситам перекинути підкріплення до міста.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в розмові із саудівським колегою принцом Фейсалом бін Фарханом заявив про готовність Тегерана сприяти початку переговорів між Саудівською Аравією та хуситами для пошуку політичного рішення.

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