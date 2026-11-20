В аеропорту імені Христофора Колумба в італійській Генуї тимчасово призупинили рух повітряних суден після того, як авіадиспетчери помітили невідомі дрони поблизу злітної смуги. Рішення про тимчасове закриття летовища ухвалили з міркувань безпеки пасажирів та екіпажів.

Процедури безпеки

Як повідомляє RMF24, безпілотники перебували в безпосередній близькості до злітної смуги. У четвер в аеропорту запустили спеціальні процедури безпеки, а екіпажі всіх літаків оперативно поінформували про потенційну загрозу.

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Аеропорт імені Христофора Колумба розташований у Генуї — столиці регіону Лігурія. За даними місцевих медіа, процедури безпеки запровадили одразу після виявлення дронів.

Походження дронів не розкривають

Адміністрація аеропорту не повідомила подробиць про тип помічених дронів та їхнє походження. За даними RMF24, це перший в Італії випадок, коли повітряний рух призупинили через присутність безпілотників поблизу аеропорту.

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