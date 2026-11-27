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Міжнародний аеропорт Кишинева з 1 грудня 2026 року почне впроваджувати концепцію «Тихий аеропорт» (Silent Airport), поступово відмовляючись від регулярних голосових повідомлень у терміналі. Нововведення має зменшити шум і зробити перебування пасажирів комфортнішим.

На першому етапі перестануть транслювати автоматичні оголошення про початок і завершення реєстрації на рейси, а також прибуття літаків. Водночас повідомлення про посадку, номери виходів, безпеку та надзвичайні ситуації залишаться.

Пасажири зможуть стежити за інформацією про рейси через табло в терміналі, онлайн-табло на сайті аеропорту та безкоштовний застосунок Your Accessible Flight для iOS і Android. Адміністрація рекомендує регулярно перевіряти статус рейсу та номер виходу, особливо після проходження контролю безпеки. Своєчасне прибуття до гейта буде відповідальністю самих пасажирів.

Для покращення інформування мандрівників у терміналі встановлюють 64 нові цифрові монітори. Нині аеропорт щодня транслює до 344 голосових оголошень. Подібну практику вже запровадили у понад 150 аеропортах світу.

Крім цього, у грудні планують розпочати розширення пасажирського термінала. Роботи триватимуть 19 місяців і передбачають збільшення зон очікування, реєстрації та проходження контролю безпеки.

Джерело: адміністрація аеропорту Кишинева.

Аеропорт Кишинева відновив роботу після повідомлення про можливе замінування. Спеціалізовані служби перевірили приміщення, але вибухівки чи інших підозрілих предметів не знайшли. Повідомлення про бомбу не підтвердилося.

Міжнародний аеропорт Кишинева запустив безкоштовний трансфер для пасажирів, які приїжджають до Молдови потягом і далі планують летіти з Кишинева. Автобус забирає пасажирів зі станції Ревака та довозить прямо до термінала. Сервіс поки працює у тестовому режимі, а особливо зручним він може бути для українців, які використовують Кишинів як транзитний пункт.

З 18 січня аеропорт Кишинева остаточно отримав новий код RMO у системі ІАТА. Це безпрецедентний випадок у цій сфері.

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