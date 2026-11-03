Аеропорт Модлін поблизу Варшави закривали через загрозу вибухівки — The Local Sweden

У Польщі аеропорт Варшава-Модлін тимчасово закривали після повідомлення про загрозу вибухівки на рейсі польської авіакомпанії LOT із лондонського аеропорту Гітроу. Літак Boeing 737 MAX, який спершу мав прибути до варшавського аеропорту імені Шопена, безпечно приземлився в Модліні. Пасажирів евакуювали, а під час перевірки вибухових пристроїв не виявили. Згодом аеропорт відновив роботу, повідомляє The Local Sweden.

Перевірки рейсів до Варшави

Повідомлення про бомбу також надійшло щодо рейсу SAS SK751 із Копенгагена до Варшави. Літак штатно приземлився в аеропорту імені Шопена, а пасажири залишили борт. Одну зі злітно-посадкових смуг аеропорту закрили на час перевірки літака, однак вибухівки на борту не знайшли.

Рейс LOT перенаправили до Модліна через окреме повідомлення про загрозу. Речник аеропорту Адам Шабловський заявив AFP, що після евакуації пасажирів і перевірки літака небезпечних предметів не виявили.

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Інциденти в Іспанії та Болгарії

В Іспанії оператор аеропортів Aena активував екстрений протокол через повідомлення про бомбу на рейсі Ryanair із Манчестера до Мурсії. Літак приземлився без інцидентів, а після перевірки Цивільною гвардією Іспанії екстрений план скасували.

У Софії перевірили рейс Wizz Air із Бергамо, який прибув до болгарської столиці о 09:10. Напередодні інший літак Wizz Air, що летів із лондонського Лутона до Софії, після повідомлення про вибухівку здійснив вимушену посадку в Будапешті. Міністр оборони Угорщини Ромулус Русзін-Сенді повідомив, що винищувачі Gripen підняли в повітря та забезпечили безпечну посадку пасажирського літака. У неділю рейс Austrian Airlines із Тель-Авіва до Відня через аналогічну погрозу перенаправили до Болгарії, вибухівки не знайшли.

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