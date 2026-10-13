Аеропорт Нюрнберга закрили через авіаційну надзвичайну ситуацію — Interia

У Німеччині аеропорт Нюрнберга закрили через надзвичайну ситуацію, пов’язану з авіаційним рухом. Один із літаків приземлився в супроводі винищувачів Eurofighter, а аеропорт оточила поліція, повідомляє Interia з посиланням на Reuters та німецькі медіа.

Літак супроводжували винищувачі

Аеропорт у заяві не навів подробиць інциденту та повідомив, що надасть додаткову інформацію згодом. Речник поліції сказав Die Welt, що правоохоронці припускають можливу надзвичайну ситуацію на борту літака, однак ця інформація ще не підтверджена.

За даними Die Welt, служби почали діяти незадовго до запланованої на 12:15 посадки літака Corendon Airlines, який вилетів із грецького острова Корфу. Агентство dpa повідомляло, що перед цим оголосили код тривоги. Речник аеропорту підтвердив, що для супроводу літака залучили винищувачі Eurofighter.

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Повідомлення про можливий дрон

Раніше вранці троє пілотів повідомили про невідомий об’єкт поблизу аеропорту під час зльоту або посадки. За даними Die Welt, це міг бути дрон. Повідомлення надходили між 2:00 та 4:00.

Для пошуку можливого безпілотника служби залучили поліцейський гелікоптер, але операція не дала результату. Після повідомлень про об’єкт затримали шість рейсів, ще два літаки скерували до інших аеропортів. Bild також повідомило про роботу в аеропорту підрозділу спеціального призначення SEK.

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