Аеропорт Варшава-Модлін відновив роботу після повідомлення про бомбу — CBC World

Аеропорт Варшава-Модлін у Польщі відновив роботу близько полудня у вівторок після того, як повідомлення про можливу бомбу змусило пасажирський літак із Лондона здійснити там незаплановану посадку. Польська авіакомпанія LOT підтвердила, що літак, який приземлився в Модліні, виконував її рейс.

Як повідомляє CBC World, після відновлення польотів борт, щодо якого надійшло повідомлення, продовжували перевіряти відповідні служби. Пасажири та члени екіпажу перебували в залі прибуття й очікували подальших рішень.

Перевірка рейсу з Копенгагена

Того ж дня повідомлення про можливу бомбу надійшло щодо рейсу SAS із Копенгагена до Варшави. Літак приземлився в аеропорту Варшава-Шопен, де його вже перевірили. Представник аеропорту заявив, що він продовжив роботу.

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У SAS повідомили, що літак безпечно прибув до Варшави, а пасажири залишили борт. Польська влада заявила, що повідомлення про загрозу щодо цього рейсу не підтвердилося. Чи були пов'язані між собою два повідомлення, наразі не встановлено.

Подібні повідомлення в Софії та Будапешті

Окремо у вівторок літак, що прямував з Ізраїлю, приземлився в аеропорту Софії після отриманого електронною поштою повідомлення про бомбу. За даними болгарського агентства BTA, антитерористичні підрозділи перевіряли літак на наявність вибухових пристроїв.

Напередодні рейс Wizz Air із Лондона до Софії перенаправили до Будапешта через аналогічне повідомлення, заявив у Facebook міністр оборони Угорщини.

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