Аеропорт Варшава-Модлін закрили через повідомлення про бомбу на рейсі — Interia

За даними Interia, аеропорт Варшава-Модлін закрили до подальшого повідомлення після повідомлення про бомбу на борту Boeing 737 MAX, який виконував рейс із Лондона до Варшави.

Екстрене перенаправлення

На борту перебувала 181 особа. Літак екстрено скерували до аеропорту Варшава-Модлін через отриману інформацію про загрозу.

Перевірка повідомлення

На місці працюють служби, зокрема піротехнічні групи. Вони мають перевірити повідомлення про можливу небезпеку на борту літака.

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Перевірка має встановити, чи підтверджується заявлена загроза. Видання не повідомило про її результат або про те, коли аеропорт відновить роботу.

Interia зазначила, що додаткова інформація з’явиться пізніше. У повідомленні йдеться про екстрене перенаправлення борту, а не про підтвердження наявності вибухового пристрою.

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