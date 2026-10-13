Аеропорти ОАЕ переглядають безпеку через ракетні й дронові загрози — The National

У Дубаї представники авіаційної галузі заявили, що аеропорти переглядають системи безпеки та плани реагування на кризи через ракетні удари, атаки дронів і кіберзагрози. Як повідомляє The National, цю тему обговорювали на Dubai Airport Show. Учасники наголосили, що повністю убезпечити інфраструктуру неможливо, однак аеропорти мають підтримувати критично важливі операції під час збоїв.

Захист від атак і кібератак

Голова British Aviation Group Тім Волдер сказав, що зміна характеру глобальних конфліктів створює безпрецедентні виклики для операторів аеропортів. Він окремо вказав на ризик кібератак, які можуть впливати не на один окремий аеропорт чи авіакомпанію, а на цілу мережу.

За словами Волдера, кілька місяців тому хакери атакували програмне забезпечення для реєстрації пасажирів у Великій Британії та Європі, що позначилося на роботі низки аеропортів, зокрема в Лондоні та Брюсселі. Він також наголосив на важливості підтримки пасажирів під час криз, оскільки перебої можуть надовго підірвати їхню довіру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Технології проти дронів

На виставці показали системи протидії безпілотникам. Директор із продажів D-Fend Solutions у країнах Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Індії Уді Лоуі заявив, що система EnforceAir Plus може перехоплювати керування невідомими дронами та безпечно посадити їх поруч, замість глушіння сигналу. За його словами, такий підхід дає змогу уникнути перешкод для інших сигналів, зокрема тих, що використовуються літаками.

Міністерство оборони повідомило про 2265 атак дронів на країну від 28 лютого, коли, за даними видання, почалася війна в Ірані. Міжнародний аеропорт Дубая за цей період опрацював 111 оповіщень про повітряні загрози. Майбутні об'єкти, зокрема в межах розширення міжнародного аеропорту Аль-Мактум, планують оснащувати вибухостійкими конструкціями та посиленими бетонними оболонками.

Читай нас у