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Корупційні скандали в Україні та позиція президента США Дональда Трампа щодо тиску на Україну задля припинення війни підживлюють активність ультраправих сил у Європі, які й до цього не приховували симпатій до Кремля.

Одна із найбільш лояльних до Росії партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) почала новий раунд протистояння із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який послідовно виступає за підтримку України.

Паралельно AfD просуває ідею відновлення економічних відносин із Москвою, повернення російського газу до Німеччини. Остання ініціатива партії — організація у 2027 році тристороннього саміту Німеччини, США та Росії в Абу-Дабі, причому без участі України.

UA.News розповідає, чи здатні ультраправі перекрити допомогу Україні у найближчій перспективі, що означає заявлений AfD саміт в Абу-Дабі та що про це думають українські експерти-міжнародники.

Парламентські ініціативи AfD: від аудиту до припинення допомоги



Після успіху на виборах у Саксонії-Ангальт у вересні 2026 року, де AfD отримала майже 44% голосів, її представники посилюють тиск на федеральний уряд, вимагаючи згорнути допомогу Україні.

Антиукраїнською риторикою AfD продовжує мобілізувати свій електорат на тлі зростаючих цін на пальне та соціальних проблем.



«Дизельне пальне – 2,25 євро, напої – на 30 центів дорожчі, сигарети – незабаром – 12 євро, а Мерц хоче влити в Україну ще більше грошей платників податків, бо цього все одно недостатньо і ніколи не буде достатньо. Тільки «Альтернатива для Німеччини» покладе край цій політиці проти власного народу!» — розкритикувала лідерка AfD Аліс Вайдель черговий пакет допомоги Україні. При цьому оминула той факт, що подорожчання пального почалося саме після війни в Ірані.

Черговим наступом на політику уряду Фрідріха Мерца став запит парламентської фракції AfD на чолі з Міхаелем Еспенділлером у вересні 2026 року. Ультраправі депутати вимагали звітувати про загальну вартість підтримки України. Документ стосувався фінансування, його отримувачів, напрямів та механізмів контролю.

На запит AfD Федеральний уряд Німеччини оцінив загальні витрати на підтримку України та українських біженців від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року до 30 червня 2026-го у приблизно 100,9 млрд євро, із них: 43,3 млрд євро — цивільної допомоги; 57,6 млрд євро — військової. Ці кошти Німеччина надала або зарезервувала на майбутні роки.

Звітність проаналізував Кільський інститут світової економіки. Аналітики звернули увагу на те, що з оголошених Берліном приблизно 100 млрд євро лише 41,7 млрд можна вважати фактичною допомогою Україні. 35,9 млрд євро були витрачені всередині Німеччини, переважно на підтримку українських біженців, а ще 22 млрд євро — майбутні зобов'язання щодо військової допомоги.



Таким чином, об'єднавши в одну суму постачання зброї, майбутні бюджетні зобов'язання та внутрішні соціальні виплати для біженців, ультраправі отримали можливість для політичних маніпуляцій.

Запит у вересні 2026 року — не перша спроба AfD домогтися перегляду німецької політики щодо України.

27 січня 2026 року парламентська фракція партії внесла до Бундестагу пропозицію під назвою «Сформулювати реалістичні цілі миру — перевірити німецьку допомогу Україні та переслідувати корупцію». Депутати вимагали створити при Міністерстві закордонних справ Німеччини спеціальний підрозділ щонайменше з 50 співробітників. До його роботи пропонувалося залучити Генеральну прокуратуру ФРН. Вони мали відстежувати німецькі поставки зброї, військової техніки та фінансової допомоги Україні. AfD також пропонувала запровадити щоквартальну звітність перед Бундестагом та створити відкриту онлайн-платформу, на якій громадяни могли б відстежувати використання коштів.

Проте ключова частина документа стосувалася не аудиту. Партія вимагала негайно припинити всі види підтримки для України, зокрема постачання озброєння. Виняток пропонувалося зробити лише для гуманітарної допомоги. Після обговорення у Бундестазі документ передали на подальший розгляд профільним комітетам.

В іншій парламентській ініціативі у вересні 2026 року AfD виступила проти членства України в Євросоюзі та фінансування відбудови. Ультраправі вимагали згортати фінансову та військову допомогу до моменту, коли Україна погодиться на серйозні мирні переговори з Росією.



Фокус на корупції в Україні та проросійський курс



«Спусковим гачком» для кампанії німецьких ультраправих проти фінансування України стала справа «Мідас». Розслідування про масштабну корупцію в енергетичному та оборонному секторах України, деталі якого НАБУ та САП оприлюднили в листопаді 2025 року. Хвиля корупційних скандалів за участю українських високопосадовців та людей з оточення президента Володимира Зеленського продовжилася і в 2026 році.

Шокуючим для німецької аудиторії також став епізод із викриттям злочинного угруповання, у центрі якого опинилися високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу генерального прокурора, які, за версією слідства, отримували мільйонні хабарі за прикриття незаконного бізнесу.

Пропри те, що ці справи не доводять розкрадань німецької допомоги, для AfD вони стали додатковим аргументом на користь припинення фінансування України. Загалом «Альтернатива для Німеччини» фокусує увагу на тому, що корупція в Україні загрожує фінансовій безпеці самої Німеччини.

У той же час сама AfD, яка системно виступає за відновлення партнерства з Москвою, неодноразово опинялася у гучних політичних скандалах. У жовтні 2025 року партію звинуватили у шпигунстві на Росію. Міністр внутрішніх справ землі Тюрингія Георг Майєр заявив, що депутати від AfD використовують своє право на запити до органів місцевої влади. У такий спосіб вони збирають інформацію про критичну та цифрову інфраструктуру, водопостачання та енергопостачання Німеччини.

«З їхніми запитами складається враження, що AfD працює над переліком завдань, поставлених Кремлем… Альтернатива Німеччині особливо зацікавлена ​​в ІТ та обладнанні, що використовується поліцією, наприклад, у сфері виявлення та захисту від безпілотників», — повідомив міністр.

Ще один напрям зближення позицій AfD із російськими інтересами — енергетика. У вересні 2026 року співголова партії Аліс Вайдель під час дебатів у Бундестазі закликала канцлера Фрідріха Мерца припинити допомогу Україні та відновити закупівлі дешевого російського газу. Під час тих самих дебатів депутат AfD Юрген Кьогель говорив про «шанованого президента Володимира Путіна», стверджуючи, що той не становить загрози війною для НАТО.

У травні 2026 року AfD також ініціювала створення парламентського слідчого комітету щодо підриву «Північного потоку». Серед іншого, партія запропонувала перевірити, чи потрібно змінювати відносини Німеччини з Україною через обставини диверсії.



Політична ініціатива AfD: саміт Німеччини, США та Росії



Продовженням цієї політичної лінії стала ініціатива AfD провести навесні 2027 року тристоронній саміт за участю Німеччини, США та Росії. Місцем проведення зустрічі запропоновано Абу-Дабі. При цьому Україну на зустріч не запрошуватимуть.

Про плани організувати саміт повідомив заступник голови парламентської фракції AfD Маркус Фронмаєр. За його словами, партія виступає за негайне скасування західних санкцій проти Росії та відновлення економічних зв'язків, перезапуск газогону «Північний потік» та переведення його під управління спільної німецько-американської компанії. Позиція AfD щодо України: повне припинення допомоги як важеля тиску для змушування Києва до переговорів та територіальних поступок Москві.

«Ми не можемо вливати мільярди й мільярди у війну, яка є для нас чужою і якої ми не розуміємо, не звітуючи за це», — заявив Фронмаєр.

Голова парламентської фракції AfD підтвердив, що до підготовки цієї ініціативи дотичний Кирило Дмитрієв — спецпредставник Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами. Сам Дмитрієв також підтвердив заплановані контакти з представниками AfD та проведення спільного форуму в другому кварталі 2027-го. За словами Фронмаєра, саме Дмитрієв координує підготовку саміту з американською стороною.

Зауважимо, що офіційний Берлін повністю дистанціюється від пропозицій ультраправих. Уряд Фрідріха Мерца продовжує підтримувати Україну. Зокрема, 3 листопада канцлер Німеччини за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про наступний пакет допомоги.

«У цей складний час Україна може розраховувати на Німеччину. Ми надалі надаватимемо їй підтримку в повному обсязі. Напередодні зими особливо важливими є два напрями: протиповітряна оборона та енергетика», — зазначив Мерц.

Євген Магда: Говорити про якісь серйозні загрози не варто



Критика України — це частина загальної антиєвропейської риторики «Альтернативи для Німеччини». Це частина її прагнення відновити хороші відносини з Росією. У AfD особливо цього не приховують і будуть в цьому сенсі активно діяти, констатує Євген Магда, директор Інституту світової політики.

«Інше питання, що на сьогоднішній момент Саксонія-Ангальт, де AfD набрала найбільше голосів — це найменш населена Федеральна земля Німеччини. Тобто вона навіть з прем'єром від «Альтернативи для Німеччини» не може суттєво впливати на ситуацію. Тому шукати якісь надто гострі варіанти розвитку подій, як мені видається, не варто.

Друге, хочу нагадати, що на сьогоднішній момент Німеччина —один з лідерів з допомоги Україні, тобто вона надала близько 30 млрд євро допомоги. Це масштабний внесок в обороноздатність України, в її економічну стійкість.

Парламентські вибори відбулися півтора року тому, і канцлер Мерц посів свою посаду тільки навесні 2025 року. Тобто в нього ще є 2,5 роки в запасі. Я не бачу серйозних загроз стосовно розпаду правлячої коаліції. Тому що політичні сили Німеччини мають своєрідний фаєрвол стосовно співпраці з «Альтернативою для Німеччини», у будь-якому разі, на федеральному рівні. Тому говорити про якісь серйозні загрози не варто.

На мою думку, ситуація буде для України достатньо сприятливою. Але маємо розуміти, щоб уникати критики з боку противників, треба бути більш послідовними в своїх діях, не створювати зайві підстави для критики корупційними проявами та іншими речами, які швидко поширюються і російською пропагандою, і путінферштеєрами (пропутінськими політиками – ред.)» — наголошує Євген Магда.



Іван Ус: Це нагадує про формат, який хоче Росія зі США та Китаєм



Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус акцентує на тому, що втома від теми України, серед іншого, полягає в тому, що окремим політичним силам здається: всі чинні політики, які працювали на допомогу Україні, робили все не так.

«Позиція всіх ультраправих сил, будь-то АФД в Німеччині Аліси Вайдель або Народний фронт Марі Ле Пен у Франції, — грати від зворотного. Вони говорять: якщо чинна влада допомагає Україні, відповідно, ми будемо проти цієї допомоги. Якщо чинна влада вважає Росію злочинною державою, то ми скажемо, що росіяни — наші найкращі друзі.

Це гра на настроях населення для отримання популярності. За великим рахунком, те саме робив Дональд Трамп, коли казав, що не треба допомагати Україні, бо це робили Байден та погані демократи. До чого це призвело?

Світ побачив: у відповідь на політику Трампа та його команди трапилося «блакитне цунамі», яке призвело до поразки республіканців. Тому ці ідеї щодо зупинки допомоги Україні — це спроба здобути бали на діях протилежних чинній владі», — зазначає Іван Ус.

Що стосується пропозиції зустрічі на трьох без України, то, на думку експерта, це спроба ультраправих стати гравцем на міжнародній арені. Німеччині здається, що вона випала з процесу формування світової політики. Тому вони хочуть зустріч з Росією та США, але без України.

«Це нагадує про формат, який хоче Росія зі США та Китаєм, щоб вирішити долю світу. Такі ідеї точно не знайдуть позитивного відношення в країнах Європи. Я спілкувався з багатьма політиками саме європейських країн, і мені казали, що ми не хочемо повторення Ялти. Тобто, Ялти 1945 року, коли весь світ поділили три лідери: Черчилль, Рузвельт, Сталін.

Зокрема, я спілкувався з радником з питань нацбезпеки президента Румунії. Він сказав: «Ми тоді опинилися в сфері впливу Радянського Союзу. Нам це не потрібно, і ми тому не хочемо, щоб зараз ці троє — Трамп, Путін і Сі — зібралися та вирішили, наприклад, де буде Румунія або Україна, яка межує з Румунією. Тобто, подібні ідеї знайдуть певний негатив у європейських країнах.

«Альтернатива для Німеччини», яка хоче цю зустріч саме на противагу позиції чинної влади, може як швидко здобути, так і швидко втратити свою популярність. Адже будь-який популіст популярний рівно до того моменту, коли починає щось робити. Коли він починає діяти, а як правило, він діє непрофесійно, то результат стрімко для нього погіршується, як це було з Дональдом Трампом».

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