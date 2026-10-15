АФК допускає перенесення Кубка Азії на 2028 рік — The Japan Times

Азійська футбольна конфедерація (АФК) допускає перенесення Кубка Азії з футболу, який Саудівська Аравія має прийняти у 2027 році, на 2028 рік. Про це президент АФК Салман бін Ібрагім Аль Халіфа заявив на тлі атак у країні, повідомляє The Japan Times.

Турнір за участю 24 збірних запланований на 7 січня 2027 року. Матчі мають відбутися на восьми аренах у трьох містах Саудівської Аравії — Ер-Ріяді, Джидді та Аль-Хубарі. Аль Халіфа повідомив, що АФК не поспішає ухвалювати рішення і може зачекати до кінця листопада, оскільки ситуація в регіоні здатна швидко змінюватися. За його словами, наразі підготовка до змагання відбувається за графіком.

Спортивні події переносять

Організатори тенісного виставкового турніру Six Kings Slam перенесли змагання, яке мало відбутися в жовтні, на 27–30 грудня. У ньому мали виступити Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Звєрєв і Тейлор Фріц. Чинний переможець Яннік Сіннер знявся з турніру через травму.

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Організатори пояснили перенесення оцінкою організаційних і логістичних труднощів, які можуть вплинути на якість проведення події. Азійський тур із гольфу також заявив, що стежить за безпековою ситуацією перед Saudi International, який має пройти в Ер-Ріяді наступного місяця.

Безпекова ситуація

Унаслідок удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда в суботу загинули щонайменше 12 людей, понад 300 зазнали поранень. Відповідальність за атаку взяв на себе єменський рух хуситів, пов’язаний з Іраном.

Саудівська Аравія також приймає чемпіонат світу FIFAe з кіберспорту в Джидді з 16 до 25 жовтня. Японська футбольна асоціація повідомила, що не братиме участі в турнірі після оцінки ситуації з безпекою. Football Australia заявила, що її служба безпеки моніторить обставини.

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