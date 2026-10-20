AFRICOM не пов’язало загибель цивільних біля Джамааме з ударами США — Al Jazeera

Командування США в Африці (AFRICOM) заявило, що не встановило з достатньою ймовірністю зв’язок між американськими авіаударами та повідомленнями про загибель 10–12 цивільних, а також руйнування житла й підприємств у районі Джамааме на півдні Сомалі. Водночас військові США підтвердили, що завдавали ударів у цьому районі 14 і 15 листопада 2025 року, повідомляє Al Jazeera.

AFRICOM повідомило, що завершило оцінювання даних про можливу шкоду цивільним, однак наявна інформація не відповідала критерію переваги ймовірності, який американські військові застосовують для встановлення відповідальності за жертви або руйнування. Командування не уточнило, чи опитували його представники постраждалих, родичів загиблих, працівників лікарень, місцеву владу або інших очевидців. AFRICOM зазначило, що може відновити оцінювання, якщо з’являться нові відомості.

Свідчення жителів і дані ООН

Жителі Джамааме, яких опитало видання, розповіли про загиблих і поранених під час операції, що поєднувала авіаудари та наземні бої. Мати шістьох дітей Мар’ям Хаджі Абді Гулед заявила, що троє її дітей зазнали поранень під час бомбардування. У її сина Абдікадіра Салаха після цього в тілі залишився уламок металу поблизу стегна; лікарі попередили, що операція з його вилучення може призвести до паралічу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мережа моніторингу під проводом Управління верховного комісара ООН у справах біженців зафіксувала 12 загиблих цивільних під час боїв і авіаударів у районі Джамааме 16–18 листопада 2025 року. Водночас ці дані охоплюють різні епізоди наземних боїв і ударів із повітря, тому не дозволяють визначити, які сили відповідальні за кожну смерть. Та сама мережа повідомила, що за три дні з Джамааме та навколишніх сіл виїхали 22 800 людей.

Посилення повітряної кампанії

За даними AFRICOM, до вересня 2026 року США здійснили в Сомалі 84 удари, тоді як New America Foundation нарахувала 88. Американська кампанія спрямована проти угруповання «Аш-Шабаб» та афілійованого з ІДІЛ угруповання на півночі країни й проводиться у координації з федеральним урядом Сомалі.

За підрахунками Airwars, унаслідок ударів США в Сомалі від 2007 року до кінця травня 2025 року загинули або були поранені щонайменше 216 цивільних. Організація наголосила, що це лише задокументовані випадки, а не повна оцінка кількості жертв. AFRICOM раніше переглядало висновки щодо цивільних жертв у Сомалі та визнавало шкоду від своїх операцій після первинних заяв про її відсутність.

Читай нас у