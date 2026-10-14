Африканські регіони найшвидше у світі поліпшили стійкість до катастроф — Euronews

Африканські регіони продемонстрували найшвидше у світі зростання спроможності населення протистояти стихійним лихам і відновлюватися після них з 2023 року. Про це свідчать результати четвертого дослідження World Risk Poll, проведеного Gallup у 2025 році серед понад 143 тисяч людей у 140 країнах і територіях, повідомляє Euronews.

Індекс стійкості оцінює здатність людей витримувати значні потрясіння та відновлюватися після них за шкалою від 0 до 100. Він охоплює особисту стійкість, готовність домогосподарств, підтримку громади та ширші суспільні умови.

Найбільше зростання в Північній Африці

У Північній Африці показник стійкості зріс на п’ять пунктів, у Південній Африці — на чотири. Східна Африка, а також Центральна і Західна Африка додали по три пункти. Серед чинників такого зростання дослідники назвали поширення доступу до інтернету, кращу підготовленість домогосподарств і фінансову стійкість.

До регіонального покращення, за даними дослідження, долучилися Алжир, Нігерія, Кенія, Єгипет та Уганда. Водночас ці результати не означають, що Африка стала найстійкішим континентом: йдеться саме про найшвидший темп поліпшення показників у досліджуваний період.

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Мільйони людей залишаються без попереджень

Дослідження також виявило суттєву нерівність у доступі до ранніх попереджень. У Центральній і Західній Африці лише 47% дорослих, які зазнали впливу стихійного лиха, повідомили, що отримали попередження.

У світі за попередні п’ять років стихійні лиха пережили приблизно 1,1 млрд дорослих, майже 220 млн із них не отримали жодного попередження. Серед тих, кого не попередили, 77% мали мобільний телефон — це понад 170 млн людей.

У країнах із низьким рівнем доходу попередження отримали 64% постраждалих від лих дорослих, тоді як у країнах із високим рівнем доходу — 84%. Менше половини попереджених людей у країнах із низьким і нижчим за середній рівнем доходу вжили заходів до настання лиха; у заможніших країнах цей показник становив 71%.

Люди частіше реагували на небезпеку, коли отримували повідомлення кількома каналами. Дії вживали 37% тих, хто одержав сповіщення одним каналом, 51% — двома і 64% — трьома, зокрема через текстові повідомлення, телебачення та соціальні мережі.

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