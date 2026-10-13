Африканський союз провів у Кігалі консультації щодо миру в ДР Конго — Al Jazeera

Африканський союз провів у столиці Руанди Кігалі консультації, покликані просунути мирний процес на сході Демократичної Республіки Конго, де бойові дії тривають попри дипломатичні зусилля. Зустрічі 6 жовтня були присвячені виконанню Вашингтонської мирної угоди, безпековим домовленостям, роззброєнню, демобілізації та реінтеграції бійців, захисту біженців і регіональній економічній співпраці.

Делегація Африканського союзу

До делегації увійшли колишня президентка Ефіопії Сахле-Ворк Зевде, колишній президент Кенії Ухуру Кеніата та колишній президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Зевде є заступницею голови Групи сприяння Африканського союзу з мирного процесу у східній частині ДР Конго.

Як повідомляє Al Jazeera, перед консультаціями в Кігалі делегація 5 жовтня провела зустрічі в конголезькому місті Гома. Там вона спілкувалася з представниками місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, Управління ООН з координації гуманітарних питань, Міжнародного комітету Червоного Хреста, механізму спільної розширеної верифікації плюс та Альянсу річки Конго/руху M23.

Після зустрічей у Гомі група закликала сторони дотримуватися зобов'язань щодо припинення вогню, співпрацювати з механізмами верифікації та утримуватися від дій, здатних підірвати мирний процес. Також вона наголосила на потребі захисту цивільних, безпечного гуманітарного доступу та запобігання сексуальному й гендерно зумовленому насильству.

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Паралельні мирні процеси

У Кігалі посередники окремо консультувалися з посадовцями Руанди та представниками регіональних інституцій. Обговорювали безпекові зобов'язання, захист біженців і тих, хто повертається, а також простежуваність походження корисних копалин, транскордонну торгівлю, енергетику та інфраструктуру. Наступні контакти делегація планує провести в Кіншасі.

Вашингтонська мирна угода, яку ДР Конго та Руанда підписали 27 червня 2025 року, стосується двосторонніх відносин і безпекових зобов'язань, зокрема щодо збройних угруповань та присутності сил на сході ДР Конго. Окремо представники уряду ДР Конго й AFC/M23 15 листопада 2025 року підписали в Досі за посередництва Катару рамкову угоду про всеосяжний мир. Вона є основою для переговорів щодо неврегульованих питань, включно з безпековими домовленостями та моніторингом припинення вогню.

Кіншаса звинувачує Кігалі у підтримці AFC/M23, що Руанда заперечує. Руанда зі свого боку заявляє, що конголезька влада підтримує та озброює Демократичні сили визволення Руанди, які Кігалі вважає загрозою своїй національній безпеці.

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