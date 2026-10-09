Агенти ICE поранили чоловіка в авто з дитиною у Нью-Йорку — Channel NewsAsia

У районі Марбл-Гілл у Нью-Йорку, США, агенти Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) поранили чоловіка, який перебував в автомобілі разом із п’ятирічною дитиною. Інцидент стався 8 жовтня близько 16:00 за місцевим часом. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Заява мера та поліції

Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані заявив, що, за попередніми даними, агенти оточили автомобіль, у якому були чоловік і дитина, після чого зробили кілька пострілів. За його словами, дитина фізично не постраждала.

Комісарка поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш заявила, що поліцейські знайшли дитину в одного з родичів після перевірки її стану. За її словами, пораненому 28 років, а у 2023 та 2025 роках його двічі затримували в Нью-Йорку.

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Позиція федерального відомства

Міністерство внутрішньої безпеки США, якому підпорядковується ICE, заявило, що агенти проводили в Бронксі цільову операцію із затримання чоловіка з Домініканської Республіки, який, за даними відомства, мав попередню судимість. У відомстві заявили, що під час інциденту один з офіцерів ICE застосував зброю, а чоловік зазнав поранення.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки, агенти одразу надали пораненому допомогу, він живий і перебуває в місцевій лікарні. Свідок Педро Альмарес, який працює в ресторані неподалік, розповів, що почув постріли та побачив на місці кількох офіцерів у спорядженні ICE і три-чотири автомобілі.

Мамдані заявив, що розмовляв із президентом Дональдом Трампом і секретарем внутрішньої безпеки Малліним щодо звільнення пораненого, однак ці переговори не дали результату. Мер також вимагав припинити імміграційні операції ICE у Нью-Йорку.

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