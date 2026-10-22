Агентство ЄС з основоположних прав попередило про серйозні ризики для основоположних прав на зовнішніх кордонах Євросоюзу після міграційної кризи в Сеуті, Іспанія. Як повідомляє Politico, у звіті агентство наголосило, що будь-які екстрені заходи у сфері міграції мають відповідати праву ЄС і міжнародному праву.

Криза в Сеуті

Наприкінці липня понад 70 тисяч мігрантів перетнули кордон із Марокко до Сеути протягом 48 годин. В агентстві заявили, що раптове прибуття тисяч людей поставило під випробування баланс між захистом основоположних прав і охороною зовнішніх кордонів ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла створити європейський механізм реагування на надзвичайні ситуації. За її словами, він має передбачати обмежену в часі та чітко визначену гнучкість у застосуванні стандартних процедур. Минулого тижня вона заявила, що Єврокомісія представить пропозицію до кінця року.

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Право на притулок

Греція закликала тимчасово призупиняти приймання заяв про надання притулку в надзвичайних ситуаціях. Такий підхід може призвести до практики повернення людей без розгляду їхніх заяв, яка заборонена міжнародним правом. Частина країн підтримала цю ідею, тоді як інші порушили питання, чи слід ухвалювати такі рішення на рівні ЄС, а не окремих держав.

Агентство нагадало, що право ЄС і міжнародне право гарантують право шукати притулку та принцип невислання, який названо основою захисту біженців. Також у звіті згадано проблеми із запровадженням механізмів моніторингу прав у межах міграційних реформ, обмеження для пошуково-рятувальних організацій і розслідування порушень на кордонах.

За даними агентства, 12 країн ЄС у 2020–2025 роках відкрили 322 попередні кримінальні розслідування, однак лише дев'ять із них завершилися обвинувальним вироком. Прогалини в таких розслідуваннях, за оцінкою агентства, створюють відчуття безкарності та можуть підривати верховенство права.

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