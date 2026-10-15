Aguda заявила про скаргу на Піндруса до комітету з етики Кнесету — Jerusalem Post

В Ізраїлі Асоціація за рівність ЛГБТК+ в Ізраїлі Aguda заявила про подання офіційної скарги до комітету з етики Кнесету на депутата Іцхака Піндруса. Причиною стали його висловлювання щодо обрання Аміра Охани спікером парламенту, повідомляє Jerusalem Post.

Висловлювання депутата

В інтерв’ю подкасту Al HaPerek Піндрус розкритикував обрання Охани спікером Кнесету через його належність до ЛГБТ-спільноти. Депутат сказав, що вважає голосування за спікера на початку каденції помилкою та оскверненням Божого імені.

Піндрус додав, що тоді ще не був членом Кнесету. За його словами, наскільки йому відомо, схвалення Ґдолей Ісраель для цього рішення не отримували.

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Реакція організації

Голова Aguda Німрод Горенстайн заявив, що Піндрус, на його думку, стверджує, ніби представники ЛГБТК+ не мають обіймати ключові державні посади. Він також звинуватив депутата у використанні теми ЛГБТК+ та поширенні ненависті напередодні виборів.

Горенстайн заявив, що цього тижня в Яффі чоловіка побили на вулиці через те, що він гей, а двома тижнями раніше іншого молодого чоловіка вдарили в готелі в Єрусалимі. За його словами, наслідки таких висловлювань відчувають не ті, хто їх виголошує.

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