Айова й Міссурі не планують застосовувати виняток Medicaid за безробіттям — The Guardian

У США Айова та Міссурі не планують застосовувати виняток із нових вимог Medicaid для жителів округів із високим рівнем безробіття, хоча в обох штатах є території, які можуть під нього підпадати. Про це з посиланням на дослідження некомерційної організації KFF повідомляє The Guardian.

Нові вимоги Medicaid

Федеральні вимоги, які мають набути чинності 1 січня, передбачають, що дорослі, зараховані до розширеної програми Medicaid за Законом про доступне медичне обслуговування, повинні щомісяця щонайменше 80 годин працювати, навчатися, бути волонтерами або займатися іншою дозволеною діяльністю, щоб зберегти страхове покриття.

Закон також передбачає винятки для людей, які перебувають у лікарні, мають подорожувати для отримання медичної допомоги, живуть у районах, що постраждали від стихійного лиха, або в округах із високим безробіттям. Нью-Йорк застосував виняток через високий рівень безробіття для Бронкса, де нові вимоги інакше стосувалися б приблизно 200 тисяч мешканців.

Політичні та адміністративні чинники

Заступниця директора програми KFF із питань Medicaid та незастрахованих Дженніфер Толберт припустила, що відмова штатів може бути пов’язана як з ідеологічною підтримкою трудових вимог, так і з додатковим адміністративним навантаженням. За її словами, для застосування винятку штатам потрібно регулярно передавати дані до Центрів Medicare і Medicaid Services та адаптувати системи визначення права на участь у програмі.

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Доцентка Школи громадського здоров’я Бостонського університету Сара Гордон заявила, що штати, які не використовують цей виняток, зазвичай є політично консервативнішими та підтримують прив’язку медичного страхування до працевлаштування або іншої суспільно корисної діяльності.

Директор із адвокації Legal Services of Eastern Missouri Джоел Фербер назвав позицію Міссурі розчаруванням. За його словами, влада штату пояснює відмову небажанням створювати додаткові бюрократичні процедури для учасників програми.

Експерти також нагадали про досвід Арканзасу, де у 2018 році запровадили трудові вимоги для Medicaid. До кінця того року понад 18 тисяч людей втратили покриття, водночас дослідники не зафіксували істотного зростання зайнятості. Доцент Єльської школи громадського здоров’я Джейкоб Воллес зазначив, що такі вимоги історично не стимулюють працевлаштування, але створюють адміністративні та паперові бар’єри, через які люди можуть вибувати з програми.

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