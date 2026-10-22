AIPAC припинить офіційно схвалювати кандидатів у США — Jerusalem Post

У США лобістська група AIPAC оголосила в середу, що більше не буде офіційно схвалювати кандидатів на виборах. Також організація припинить робити прямі внески через свій комітет політичної дії (PAC), повідомляє Jerusalem Post з посиланням на N12 News.

Від яких механізмів відмовляється AIPAC

У заяві AIPAC зазначила, що її новий підхід не передбачатиме офіційного схвалення кандидатів, прямих внесків від PAC і спрямування пожертв на користь конкретних учасників виборів. Група повідомила, що ці інструменти більше не будуть частиною її підходу.

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Причина рішення

За даними N12 News, рішення ухвалили після того, як кілька політиків, які підтримують Ізраїль, зазнали значної критики через схвалення з боку AIPAC. У заяві групи вказано, що новий підхід дасть їй змогу розширити індивідуальні внески та застосовувати нові інструменти, щоб допомагати союзникам перемагати на виборах.

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