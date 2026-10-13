Air France виконуватиме обмеження Ізраїлю для екіпажів за громадянством — Al Jazeera

Французька авіакомпанія Air France підтвердила, що виконує нові обмеження Ізраїлю щодо громадянства пілотів і бортпровідників, які працюють на рейсах до Тель-Авіва. Як повідомляє Al Jazeera, компанія заявила, що, як і всі авіаперевізники, зобов’язана дотримуватися правил в’їзду, встановлених владою країн, куди вона виконує рейси.

За даними ізраїльського телеканалу N12, 1 жовтня Міністерство транспорту та безпеки дорожнього руху Ізраїлю поінформувало іноземні авіакомпанії, що пілоти та бортпровідники на рейсах у повітряний простір Ізраїлю не повинні мати громадянства або подвійного громадянства держав, які не підтримують дипломатичних відносин з Ізраїлем. Повідомлялося, що перелік охоплює 31 країну з мусульманською більшістю населення, зокрема Алжир, Туніс, Іран, Оман, Саудівську Аравію, Пакистан і Нігер.

Реакція авіакомпаній

Air France повідомила, що працівників, яких стосуються нові правила для рейсів до Тель-Авіва, вже поінформували. За інформацією французького видання Mediapart, у внутрішній записці для пілотів і бортпровідників ішлося, що недотримання директиви може спричинити санкції для компанії та працівника. Al Jazeera зазначає, що не змогла незалежно перевірити цей документ.

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Чеська Smartwings також підтвердила отримання ізраїльської директиви й заявила, що наразі вона не впливає на її операції, розподіл екіпажів чи призначення працівників на рейси до та з Ізраїлю. Компанія додала, що дотримуватиметься вимог відповідних органів. United Airlines не підтвердила, чи отримувала директиву та чи змінювала призначення екіпажів.

Можливі правові претензії

Паризька юристка з питань протидії дискримінації Клара Гандін заявила, що виконання таких вимог може суперечити французькому трудовому законодавству. На її думку, усунення працівників від окремих рейсів через їхнє громадянство може бути прямою дискримінацією, навіть якщо це не впливає на оплату праці.

Водночас професор повітряного права Університету Макгілла Вінсент Коррея зазначив, що міжнародне авіаційне право визнає суверенітет держав над їхнім повітряним простором і дозволяє їм застосовувати правила щодо допуску пасажирів та екіпажів. Він пояснив, що працівникам із країн без дипломатичних відносин з Ізраїлем і раніше було заборонено виконувати рейси до країни, а нові обмеження, за його оцінкою, стосуються передусім осіб із подвійним громадянством.

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