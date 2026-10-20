airBaltic готує масові скорочення персоналу в Латвії — LSM English

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic найближчим часом очікує масових скорочень персоналу. Голова правління компанії Андрейс Мартіновс назвав це найскладнішим етапом, який ще належить пройти перевізнику, повідомляє LSM English.

Кількість звільнень не назвали

Мартіновс не уточнив, скількох працівників можуть скоротити. За його словами, ситуація змінюється щодня, оскільки частина співробітників самостійно подає заяви на звільнення через перехід на іншу роботу або зміну життєвих обставин.

Водночас масового відтоку працівників із компанії немає. airBaltic розраховувала зменшити потребу у звільненнях завдяки переходу значної кількості співробітників на неповний робочий час або 85% зайнятості, однак реалізувати цей задум не вдалося.

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Скорочення флоту та реструктуризація

Працівники можуть добровільно подати заявку на зменшення навантаження, після чого компанія розглядатиме кожен випадок окремо. Раніше сторони також мали можливість укласти колективну угоду, проте домовленості не досягли.

Компанія скорочує свій флот і планує мати 36 літаків до кінця року. Водночас до 2030 року airBaltic має намір поступово збільшити кількість повітряних суден до 40. Авіакомпанія також розпочала у США процес фінансової реструктуризації за процедурою Chapter 11, щоб реорганізувати фінансові зобов’язання та залучити нове фінансування.

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