airBaltic за пів року збільшила збиток до 128,2 млн євро — LSM English

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic у першому півріччі 2026 року зафіксувала збиток у 128,2 млн євро. Виручка перевізника за цей період зросла на 14,2% у річному вимірі — до 399,2 млн євро, повідомляє LSM English.

Збиток зріс порівняно з минулим роком

За перші шість місяців 2025 року збиток airBaltic становив 1,7 млн євро. У компанії зазначили, що суттєвий вплив на фінансовий результат мали високі ціни на авіаційне пальне, пов’язані з ескалацією конфлікту на Близькому Сході. Вони нівелювали позитивну динаміку пасажиропотоку.

У січні—червні airBaltic виконала 42,3 тис. рейсів, що на 16,2% більше, ніж роком раніше. Кількість рейсів маршрутною мережею збільшилася на 5% — до 24 тис., тоді як кількість лізингових рейсів зросла на 35% — до 18,3 тис. У другому кварталі компанія в середньому передавала в лізинг 26 літаків проти 19 за аналогічний період попереднього року.

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Скорочення флоту та реструктуризація

Коефіцієнт завантаження літаків airBaltic за перше півріччя становив 77,3%, тоді як за той самий період 2025 року він дорівнював 78,2%. Президент і генеральний директор авіакомпанії Ерно Гільден заявив, що галузь зазнає значного зовнішнього тиску через рекордно високі ціни на авіаційне пальне. За його словами, пріоритетом компанії є зміцнення фінансової основи, підвищення ефективності та досягнення сталої прибутковості.

airBaltic планує до кінця року скоротити флот приблизно на третину — з 54 до близько 36 літаків. Також перевізник має намір звільнити сотні працівників, істотно зменшити діяльність в інших країнах і вже повідомив про скорочення кількості маршрутів наступного літа. У вересні компанія добровільно подала заяву про захист від банкрутства за процедурою Chapter 11 у США, щоб розпочати реструктуризацію фінансових зобов’язань. Латвійській державі належать 88,37% акцій airBaltic, Lufthansa — 10%, приватним акціонерам — 1,63%.

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