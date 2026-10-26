Airbus готовий поставити Польщі військово-транспортні літаки A400M раніше 2030 року, якщо польський уряд швидко ухвалить рішення про закупівлю. Про це заявив президент Airbus у Європі Johan Pelissier, повідомляє RMF24.

Можливе спільне замовлення

Польща розглядає модернізацію авіапарку, зокрема закупівлю транспортних літаків, літаків-заправників і навчально-бойових гелікоптерів. Такі придбання можуть здійснюватися в межах програми SAFE Європейського Союзу, що передбачає спільні замовлення держав-членів.

За неофіційною інформацією, Польща розглядає придбання від восьми до 15 A400M. Ці літаки мають посилити стратегічні й тактичні можливості польської авіації та забезпечити швидке перекидання сил.

Польща співпрацює з іншими країнами ЄС, насамперед з Іспанією, щодо закупівель транспортних літаків і повітряних заправників. У липні країна також долучилася до союзницької ініціативи зі створення багатонаціонального флоту A400M. Учасники планують спільно використовувати літаки, навчання та технічне обслуговування, а менші держави зможуть купувати льотні години.

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Заправники та гелікоптери

Паралельно Польща завершує придбання чотирьох літаків-заправників A330 MRTT. В Airbus заявили, що угоду щодо цих машин планують підписати до кінця року. Заправники мають дати польським винищувачам, зокрема F-35, змогу довше виконувати операції в повітрі.

Для навчально-бойових гелікоптерів Airbus пропонує модель H145M, яка конкурує з AW109M італійської компанії Leonardo. Airbus заявив про готовність передати польським партнерам права інтелектуальної власності та ліцензії на місійну систему гелікоптера, а також розглядає поступове розгортання місцевого виробництва.

Розширення присутності в Польщі

Airbus нині має в Польщі понад 900 працівників і планує збільшити штат до 1,5 тисячі осіб до кінця десятиліття. Компанія розвиває інженерні та виробничі центри в Лодзі, Варшаві, Гданську й Кракові. Обсяг щорічних замовлень у польських постачальників перевищує 700 млн доларів, а до 2030 року має зрости до 1 млрд доларів.

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