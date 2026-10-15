АКЕЛ звинуватила три партії Кіпру у перетворенні парламенту на лобі Ізраїлю — Cyprus Mail

Кіпрська партія АКЕЛ звинуватила ДІСІ, ДІКО та ЕЛАМ у перетворенні Палати представників Кіпру на лобі Ізраїлю. Причиною стало створення парламентської групи за участю Israel Allies Foundation, повідомляє Cyprus Mail.

У заяві, оприлюдненій у середу, АКЕЛ назвала цей крок «надзвичайно провокаційним» і безпрецедентним в історії кіпрського парламенту. Партія поставила під сумнів, як участь депутатів у цій групі узгоджується з боротьбою Кіпру проти турецької окупації, що ґрунтується на міжнародному праві та резолюціях ООН.

Склад нової групи

До групи увійшли шість депутатів: Андреас Апостолу та Хрисіс Пантелідіс від ДІКО, Георгос Каруллас і Хараламбос Петрідіс від ДІСІ, а також Сотіріс Іоанну та Маріос Пелеканос від ЕЛАМ. Разом ці три партії мають 33 із 56 місць у Палаті представників.

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Створенню групи передував запуск кіпрського осередку Transatlantic Friends of Israel, який відбувся двома тижнями раніше за участю депутатів від тих самих партій. АКЕЛ заявила, що American Jewish Committee, який створив трансатлантичну групу, проводить кампанію проти резолюцій і механізмів ООН, які організація називає антиізраїльськими.

Критика уряду та позиція фонду

АКЕЛ також вказала на триваючу окупацію та поселенську діяльність Ізраїлю на палестинських територіях. Партія послалася на висновок Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування, згідно з яким у Газі було скоєно геноцид.

АКЕЛ критикувала уряд президента Нікоса Христодулідіса через присутність міністрів на заходах і прийом президентом керівництва фонду. Президент Israel Allies Foundation Джош Райнстейн після зустрічі делегації з Христодулідісом заявив журналістам, що Туреччина є «спільним противником» Кіпру та Ізраїлю. За його словами, за президентства Христодулідіса двосторонні відносини розвивалися безпрецедентними темпами.

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