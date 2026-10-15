Ахмеда Туїзі обрали спікером Палати представників Марокко — Asharq Al-Awsat

Палата представників Марокко 13 жовтня обрала Ахмеда Туїзі новим спікером. Представник Партії автентичності й сучасності здобув 220 голосів та очолив нижню палату парламенту на п’ятирічний термін.

Його суперник від опозиційної Партії справедливості та розвитку Ідрісс Ель-Азамі Ель-Ідріссі отримав 59 голосів. Загалом депутати подали 369 бюлетенів, із яких 90 були порожніми або визнані недійсними, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Керівництво Палати представників

Наступного дня депутати схвалили єдиний список складу бюро палати, за який проголосували 293 парламентарі. Першим заступником спікера став Мустафа Байташ від Національного об’єднання незалежних, другим — Халід Ченнак від партії Істікляль.

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Також було визначено керівників дев’яти постійних комітетів Палати представників. Зокрема, Комітет із закордонних справ очолив Мохамед Ель-Гаррас від Конституційного союзу, Комітет із питань юстиції та законодавства — Мохамед Гіят від Національного об’єднання незалежних, а Комітет із фінансів — Хішам Ель-Мхаджрі від Партії автентичності й сучасності.

Політичний досвід Туїзі

71-річний Туїзі народився в 1950-х роках і до політичної кар’єри працював учителем природничих наук у державній системі освіти Марокко. Його політична діяльність пов’язана з провінцією Аль-Хауз та містом Айт-Урір поблизу Марракеша, де він кілька каденцій очолював муніципальну раду.

У 2011–2016 роках Туїзі був президентом регіональної ради Марракеш-Тенсіфт-Аль-Хауз. Він також працював у Палаті радників, а згодом став депутатом Палати представників від округу Аль-Хауз і очолював парламентську групу Партії автентичності й сучасності. На посаді спікера він змінив Рашида Тальбі Аламі з Національного об’єднання незалежних.

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