Активіст Махмуд Халіл повернувся до Колумбійського університету — Asharq Al-Awsat

Алжирсько-палестинський активіст Махмуд Халіл у вівторок, 27 жовтня, повернувся до Колумбійського університету в Нью-Йорку, США, уперше після арешту у 2025 році та тримісячного утримання під вартою імміграційними органами США. Він узяв участь у заході, присвяченому його новим мемуарам, який відвідали близько 100 людей, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Повернення до кампусу

31-річний Халіл назвав свою присутність в університеті перемогою. За його словами, Колумбійський університет намагався стерти його та палестинські голоси з кампусу.

Халіл був однією з помітних фігур протестів проти війни в Газі у США. Його заарештували в межах кампанії президента США Дональда Трампа проти пропалестинських активістів. Активіст також заявив, що перед затриманням університет не захистив його від переслідувань.

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Халіла звільнили у червні 2025 року після трьох місяців утримання під вартою без висунення кримінальних обвинувачень.

Критика університету

Активіст критикував реакцію університету на студентські демонстрації 2024 року. Тоді заклад дозволив поліції Нью-Йорка очистити від протестувальників кампус у Мангеттені. Університет заявляв, що протести становили загрозу безпеці.

Деякі єврейські групи в соціальних мережах виступали проти повернення Халіла. Представник Колумбійського університету заявив американським медіа, що заклад підтримує право викладачів організовувати академічні заходи, а запрошення спікера не означає схвалення його поглядів університетом.

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