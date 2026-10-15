Актора Імрана Хана попросили виїхати з Індії після протесту — Daily Maverick

Індійська влада попросила 43-річного актора Боллівуду Імрана Хана залишити країну до кінця жовтня після його участі в політичному протесті в Мумбаї. За даними місцевих медіа, це пов’язано з ймовірним порушенням імміграційних правил, повідомляє Daily Maverick.

Термін виїзду

Газета Times of India повідомила, що Хану дали час до 28 жовтня, щоб виїхати з Індії. Видання Indian Express зазначило, що актор є громадянином США. За індійським законодавством участь іноземців у політичних протестах може трактуватися як порушення міграційних і візових правил.

Протест у Мумбаї

10 жовтня Хан узяв участь у мітингу в Мумбаї, учасники якого вимагали відставки головного виборчого комісара Г’янеша Кумара. Протест був пов’язаний із переглядом виборчих списків, який критики та опозиційні партії вважають вигідним для партії прем’єр-міністра Нарендри Моді.

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Того самого дня актор опублікував в Instagram фотографію, на якій показує знак перемоги в салоні транспорту, схожого на поліцейський фургон. За інформацією Indian Express, у поліцейському відділку Мумбаї щодо Хана подали скаргу про ймовірне порушення закону. На її підставі Регіональний офіс реєстрації іноземців надіслав акторові повідомлення з вимогою виїхати. Хан не відповів на запит Reuters щодо коментаря.

Імран Хан є племінником актора Ааміра Хана. Він знімався в кількох успішних боллівудських фільмах у 2008–2015 роках, після чого завершив акторську кар’єру.

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