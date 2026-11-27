Голлівудські акторки Сара Полсон і Флоренс П’ю 26 листопада долучилися до благодійної ініціативи The Midnight Mission у Лос-Анджелесі. На День подяки вони стали волонтерками та допомагали роздавати їжу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Знаменитостей помітили під час традиційного святкового заходу організації в районі Скід-Роу. Разом з іншими волонтерами акторки роздавали їжу людям без постійного місця проживання та тим, хто потребує допомоги.

Цього року на благодійну вечерю запросили майже 2000 осіб. Для гостей приготували традиційні страви до Дня подяки, а також організували музичну програму.

Сара Полсон долучилася до цієї ініціативи не вперше: у 2024 році вона вже брала участь у святкуванні Дня подяки в The Midnight Mission. У соціальних мережах люди публікують світлини з акторкою, зроблені під час заходу.

Зірка серіалу На схід від Едему Флоренс П’ю, своєю чергою, неодноразово говорила про важливість благодійності. Вона вважає, що підтримка благодійних ініціатив не повинна обмежуватися лише публічними заявами чи використанням власного імені для привернення уваги.





Зауважимо, що The Midnight Mission — це некомерційна благодійна організація в Лос-Анджелесі, яка з 1914 року допомагає бездомним людям та сім'ям повернутися до самостійного життя. Організація відома щорічними святковими вечерями (наприклад, на День подяки), до яких часто долучаються голлівудські зірки як волонтери.