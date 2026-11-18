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Американська акторка Енн Гетевей втретє стала мамою. У 43-річної зірки фільму «Диявол носить Prada 2» та її чоловіка Адама Шульмана народилася третя дитина.

Подружжя вже виховує двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Ім’я та стать новонародженої дитини поки не розголошують.

Про третю вагітність Гетевей повідомила 19 червня. Тоді акторка опублікувала в Instagram відео, на якому з’явилася в білій сукні та показала округлий живіт під пісню “Baby I’m Yours” Барбари Льюїс.

До цього Гетевей не розголошувала інформацію про вагітність навіть під час міжнародного промотуру фільму “Диявол носить Prada 2”. За словами джерела, акторка хотіла, щоб увага публіки залишалася зосередженою на фільмі, а про вагітність прагнула повідомити тоді, коли сама буде до цього готова.

Після оголошення новини в ефірі шоу Сета Маєрса Гетевей зізналася, що третя вагітність стала несподіванкою для них із чоловіком.

“Ми, звісно, знали, що робимо, але були дуже здивовані, що все вдалося”, – розповіла акторка.

У жовтні, за кілька тижнів до народження дитини, Гетевей розповіла, що вони з чоловіком намагалися якомога більше часу проводити зі старшими синами перед змінами в родині.

“Ми дуже раді, ми в захваті, але зараз найбільше хочемо насолодитися тим часом, коли нас у родині ще четверо. Адже для нас усе зміниться, але особливо великі зміни чекають на наших дітей”, – зазначила Гетевей.

Джерело: People

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