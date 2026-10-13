Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що уряд робитиме все можливе, аби трансляція запланованої у США страти ув’язненого Нідала Хасана не була доступною для перегляду в країні. Він назвав можливий показ страти в інтернеті абсолютно неприйнятним, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Страта запланована на грудень

Страту Хасана призначили на 3 грудня у Форт-Гуді, штат Техас. У 2009 році він застрелив там 13 людей. За даними видання, це може стати першою стратою через розстріл, проведеною американськими військовими з 1945 року.

Минулого тижня представник Пентагону повідомив AFP, що страту транслюватимуть наживо. Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що захід буде публічним і люди матимуть змогу його переглянути.

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Позиція австралійської влади

Албанезе сказав телеканалу ABC, що влада має соціальну відповідальність не допустити доступу до такого відео, зокрема для дітей і сімей. Водночас австралійський інтернет-регулятор повідомив, що не має повноважень заборонити показ страти онлайн.

Прем’єр визнав, що заблокувати поширення трансляції не так просто, однак уряд чітко повідомить соціальним платформам, що такому контенту не місце в Австралії. Міністр довкілля Австралії Мюррей Вотт також назвав ці плани огидними.

Ініціатива щодо онлайн-трансляції викликала осуд у США та за кордоном. Верховний комісар ООН з прав людини заявив, що трансляція страти прирівнюється до публічної страти й порушуватиме абсолютну заборону катувань. Проти показу виступили також представники різних політичних сил Австралії.

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