Александер назвав торгівлю з ЄС вигіднішою за окремі угоди — The Guardian

Міністр у справах Шотландії Дуглас Александер під час торговельної делегації в Мумбаї, Індія, заявив, що тісніші торговельні відносини Великої Британії з Європейським Союзом могли б принести країні більші економічні вигоди, ніж можливість укладати окремі угоди про вільну торгівлю. Про це повідомляє The Guardian.

ЄС залишається головним партнером

Александер, який раніше допомагав вести переговори щодо торговельних угод з Індією та США, вважає спільні торговельні домовленості з ЄС — зокрема через митний союз або повне членство — важливішим економічним здобутком. Водночас він не підтримав жодного конкретного способу зближення з блоком.

За словами міністра, географічна близькість Європи й обсяги торгівлі визначають її значення для Великої Британії. Він зазначив, що країна торгує з ЄС майже вдвічі більше, ніж зі Сполученими Штатами — найбільшим окремим торговельним партнером Британії. На ЄС припадає майже половина загального обсягу британської торгівлі, додав Александер.

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Угоди з Індією та бар’єри

Міністр привітав перші результати угоди з Індією, яка набула чинності раніше цього року. За його словами, відтоді ціна шотландського віскі в Індії знизилася на 10–15%. Британські міністри також обговорюють з індійськими посадовцями проблеми початкового етапу імплементації угоди, зокрема для малого бізнесу, а також нетарифні бар’єри.

Александер також звернув увагу, що довгострокове збільшення ВВП Великої Британії від участі у Транстихоокеанській угоді CPTPP, за урядовими оцінками, становитиме менш як одну десяту відсотка. На його думку, це свідчить про важливість європейської торгівлі для британської економіки, зважаючи на оцінки структурних економічних втрат від Brexit.

Багато представників уряду вважають важливішим досягнення домовленостей на саміті ЄС наступного місяця. Енді Бернем сподівається підписати там нові торговельні угоди щодо викидів, електроенергії та сільськогосподарської продукції. Серед питань також є політика Made in Europe, яка, на думку британських виробників, може обмежити їм доступ до важливого ринку. Європейські лідери водночас наполягають на запровадженні Великою Британією тарифів на китайські електромобілі, однак міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс заявив, що не робитиме цього лише через тиск Брюсселя.

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