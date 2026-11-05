Альфонсо у 26 років став наймолодшим членом Палати представників США — Anadolu Agency

26-річний республіканець Майкл Альфонсо переміг демократа Фреда Кларка у 7-му виборчому окрузі штату Вісконсин під час проміжних виборів у США. Він став наймолодшим членом Палати представників і першою людиною, народженою у 2000-х роках, яка працюватиме в Конгресі, повідомляє Anadolu Agency.

Перемога у Вісконсині

Альфонсо є політичним новачком і зятем міністра транспорту Шона Даффі. Він балотувався з платформою America First та активно підтримував президента Дональда Трампа.

Його кампанія була зосереджена на консервативних пріоритетах, зокрема освіті, охороні здоров’я та професійній підготовці.

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Ще одна представниця покоління Z

У 1-му виборчому окрузі Колорадо перемогла 29-річна демократка Мелат Кірос — уродженка Ефіопії, юристка та демократична соціалістка. Вона стала першою жінкою покоління Z, обраною до Конгресу США. До цього Кірос перемогла на праймеріз багаторічну чинну представницю Демократичної партії Даяну Дегетт.

Кірос критикувала воєнну кампанію Ізраїлю в секторі Гази, закликала до ембарго на постачання зброї Ізраїлю та припинення військової підтримки США. Вона характеризувала війну в Газі як геноцид і підтримує Medicare for All та універсальну систему догляду за дітьми.

Альфонсо та Кірос приєднаються в Конгресі до демократа з Флориди Максвелла Фроста, якого вперше обрали у 2022 році. У 2026 році Фрост переобрався без суперника у виборчому бюлетені.

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