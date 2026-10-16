Алі Альхосані обрали виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. Він став першим громадянином Об’єднаних Арабських Еміратів, який обійняв цю міжнародну посаду. Про призначення повідомляє The National.

Представництво Арабської групи

Перший заступник правителя Дубая, віцепрем’єр ОАЕ та міністр фінансів шейх Мактум бін Мохаммед оголосив про обрання Альхосані та побажав йому успіхів на новій посаді. За його словами, представництво Еміратами країн Арабської групи та Мальдів у виконавчій раді МВФ відображає силу економічної моделі країни та її спроможність застосовувати успішний досвід фінансового розвитку.

Шейх Мактум також заявив, що призначення громадян ОАЕ на керівні посади в міжнародних фінансових установах відповідає баченню керівництва країни щодо зміцнення її глобального економічного впливу. Раніше Альхосані був заступником виконавчого директора Арабської групи у МВФ.

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Пріоритети на посаді

Альхосані подякував керівництву ОАЕ за довіру представляти країну та Арабську групу. Він заявив, що обрання ОАЕ очолити групу свідчить про довіру держав-членів до здатності країни підтримувати їхні пріоритети розвитку, а також програми фінансових та економічних реформ.

За його словами, надалі робота буде зосереджена на підтримці пріоритетів країн групи, посиленні ролі МВФ у фінансуванні, економічній оцінці та розвитку спроможностей. Окрему увагу планують приділити державам, які переживають кризи або виняткові економічні обставини.

Роль виконавчої ради МВФ

Виконавча рада МВФ здійснює поточне управління діяльністю фонду. До її складу входять 25 виконавчих директорів, яких обирають країни-члени, а також директор-розпорядник. Рада розглядає вплив економічної політики країн на їхні економіки та світову економіку, схвалює фінансову допомогу державам із тимчасовими проблемами платіжного балансу і контролює програми технічної підтримки та навчання МВФ.

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