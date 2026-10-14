Алжир запровадив смертну кару за підпали й викрадення дітей з насильством — Anadolu Agency

В Алжирі набули чинності зміни до кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за окремі випадки умисного підпалу та викрадення дітей, що супроводжувалося катуванням, сексуальним насильством або жорстоким поводженням, повідомляє Anadolu Agency. Поправки, схвалені обома палатами парламенту минулого тижня, опублікували в Офіційному віснику країни.

Покарання за підпали

Смертна кара застосовуватиметься за умисний підпал лісів, лісистих територій, оброблюваних або необроблюваних полів, а також дерев і деревини в лісах. Покарання також передбачене за умисний підпал державного чи приватного майна на вимогу або в інтересах іноземної держави чи сторони, а також як частину злочинів, пов’язаних із державною зрадою та змовою з організованою злочинною групою.

Нові положення охоплюють злочини проти безпеки й громадського порядку, національної єдності, стабільності інституцій або економіки. Вони також стосуються діянь, що завдають шкоди довкіллю, екологічній рівновазі, лісовим, рослинним, тваринним і сільськогосподарським ресурсам.

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Смертна кара передбачена також для тих, хто підбурює, заохочує, фінансує, планує або бере участь у таких діях, а також допомагає їх готувати чи сприяє їм будь-якими способами, зокрема через інформаційно-комунікаційні технології та соціальні мережі. Умисний підпал, який призвів до загибелі однієї чи кількох людей, також карається смертю.

Викрадення дітей

Смертну кару передбачено для осіб, які викрали дитину та катували її, вчинили щодо неї сексуальне насильство або піддали жорстокому поводженню. Це не скасовує інших покарань, установлених чинним законодавством. Засуджені за злочини, визначені новими положеннями, не зможуть скористатися пом’якшувальними обставинами, передбаченими кримінальним кодексом.

Президент Абдельмаджід Теббун розпорядився відновити застосування смертної кари за ці злочини після масштабних пожеж наприкінці серпня, які спричинили загибель людей і матеріальні збитки, особливо у східних провінціях країни.

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