Алжирські військові літаки регулярно літають у росію через Польщу

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Військово-транспортні літаки Алжиру регулярно здійснюють польоти до рф через повітряний простір Польщі та інших країн Європейського Союзу.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі пояснили, що такі рейси виконуються відповідно до чинних процедур, а в дипломатичних заявках обов'язково зазначаються мета польоту та інформація про вантаж. Водночас польські військові зазначають, що ця інформація ґрунтується виключно на поданих документах, тоді як фактично перевірити вміст вантажу без посадки літака в країні практично неможливо.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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