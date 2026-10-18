Американські дипломати 18 жовтня відвідали християнське палестинське містечко Тайбех у Палестині, на окупованому Ізраїлем Західному березі, після нападів поселенців на європейських дипломатів і американську фотожурналістку. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Візит американської делегації

До Тайбеха прибули помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнс, посол США при Святому Престолі Браян Берч та інші дипломати. Вони відвідали церкву Латинського монастиря та мали зустрітися з представниками християнської громади.

Напередодні поблизу Тайбеха група замаскованих ізраїльських поселенців напала на дипломатів із Бельгії, Франції та Польщі, французького мера і палестинських цивільних. За день до цього фотожурналістку The Washington Post Гайді Лівайн доправили до лікарні після нападу під час висвітлення збору оливок палестинцями біля іншого села на Західному березі.

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Реакція ізраїльської влади

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар та ізраїльські військові назвали нападників на дипломатів «ізраїльськими учасниками заворушень». Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що дипломати потрапили до чутливої зони з історією зіткнень без попередньої координації з ізраїльською армією, а обставини нападу на Лівайн назвав незрозумілими.

Франція закликала ізраїльську владу затримати нападників і припинити злочинне насильство на Західному березі. Станом на неділю повідомлень про затримання у двох останніх інцидентах не було. Ізраїльська правозахисна організація Yesh Din заявила, що від 27 вересня зафіксувала щонайменше 170 нападів поселенців на палестинців.

Того ж дня Reuters бачив поблизу палестинського міста Сальфіт щонайменше десятьох замаскованих поселенців у чорному одязі, які кидали каміння в палестинців та активістів, що збирали оливки. Фермери залишили місце, а ізраїльська прикордонна поліція застосувала сльозогінний газ у напрямку пагорбів.

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