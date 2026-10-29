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Американські компанії не поспішають купувати російський дизель через юридичні та репутаційні ризики. Попри домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо постачання пального, бізнес побоюється можливих наслідків таких угод.

Через відсутність покупців у США танкери з російським дизелем можуть змінити маршрут і зрештою доправити вантаж до Бразилії.

Чому американський бізнес відмовляється від закупівель

За даними видання, співрозмовники на паливному ринку стверджують, що представники адміністрації Дональда Трампа неофіційно заохочують американські компанії купувати російський дизель. Однак підприємства не хочуть брати на себе ризики, пов’язані з торгівлею російським пальним.

Занепокоєння посилюється напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада. Якщо перемогу здобудуть демократи, компанії можуть зіткнутися з претензіями через закупівлю пального з Росії, яке фактично й надалі перебуває під санкційними обмеженнями.

В аналітичній компанії Rapidan Energy Group, посилаючись на записку для клієнтів, із якою ознайомилося видання, зазначили:

“Москва і Вашингтон досі намагаються знайти покупців, але ми не здивуємося, якщо зрештою вантаж вирушить до Бразилії”.

Інші галузеві аналітики, опитані виданням, також припускають, що російський дизель зрештою доставлять до Бразилії.

У період із 16 до 22 жовтня з балтійського порту Приморськ у напрямку США вирушили три танкери з дизельним пальним: TALISMAN, який перебуває під санкціями США та ЄС, LERUO, що підпадає під санкції Великої Британії та ЄС, а також AGIOI FANENDES.

Загалом судна перевозять 924 тисячі барелів пального — менш як третину добового споживання транспортного сектору США. Очікується, що вони прибудуть до пунктів призначення 7–11 листопада. Загалом у межах домовленостей до США мають поставити 4,8 млн тонн дизеля.

За інформацією Reuters, танкер LERUO змінив пункт призначення на невизначене «Атлантичне узбережжя — чекаю вказівок». Два інші судна спочатку вказали традиційні порти прибуття в Туреччині та Бразилії.

У США намагаються заблокувати постачання

Губернаторка Нью-Джерсі, демократка Мікі Шеррілл, погрожує не допустити російське дизельне пальне до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Вона назвала домовленість Трампа й Путіна щодо постачання дизеля корумпованою та незаконною.

“Угода Трампа і Путіна щодо дизельного пального є корумпованою та незаконною, і я шукаю способи не допустити його прибуття до порту в Нью-Джерсі”.

Крім того, двопартійна група американських конгресменів закликала компанії не сприяти закупівлі, транспортуванню, імпорту, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню чи розповсюдженню дизельного пального російського походження.

27 жовтня члени Конгресу надіслали листи найбільшим американським банкам, портам і дистриб’юторам пального. У них попередили про можливі судові позови та юридичну відповідальність за операції з російським дизелем.

Постачання може суперечити американському законодавству

Імпорт російського дизельного пального до США прямо забороняє закон Ending Importation of Russian Oil Act, ухвалений у 2022 році. Документ передбачає, що президент може скасувати заборону на постачання російського пального лише за визначених умов: Росія має припинити агресію проти України та перестати становити загрозу будь-якій країні НАТО. Для скасування обмежень президент також повинен письмово повідомити Конгрес за 90 днів.

Попри це, у середині жовтня Дональд Трамп скасував санкції щодо російського дизеля, прагнучи знизити ціни на пальне у США та світі. Він домовився з Володимиром Путіним про постачання дизеля, однак законодавча заборона продовжує діяти: Трамп не повідомив Конгрес про відповідне рішення, а передбачені законом умови для скасування обмежень не були виконані.

У Конгресі США такий крок назвали небезпечним. Американські законодавці застерігають, що домовленості можуть принести Москві додаткові доходи, які Росія зможе використати для фінансування війни проти України.

Про це повідомляє The Washington Sun.

Сенатор США закликав судноплавні компанії розвернути танкери з російським дизелем.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив 9 жовтня про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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